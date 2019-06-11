Смертельный пожар в Одесской психбольнице: определили место возгорания

Вечером 10 июня в психиатрической больнице в Одессе произошел пожар. Погибли 5 пациентов и медсестра учреждения. Фото - Хвиля

Очаг пожара, возникшего в Одесской психиатрической больнице, находился в хозяйственном помещении.

Причина пожара не связана с неисправностью оборудования. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец во время брифинга.

"Очаг пожара находился не в помещении, где проходило лечение, а под навесом так называемого хозяйственного назначения для сушки белья и хранения различных бытовых вещей", - отметил Буханец.

По предварительным данным, причиной пожара является занесение постороннего источника зажигания. Это может быть поджог, а может быть и неосторожность, например, курение.

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По словам Буханца, здесь проводились проверки противопожарного состояния в 2017-18-х. Последняя проверка была в марте текущего года.

"С момента первой проверки более половины замечаний была исправлена. Так, начался процесс монтажа противопожарной сигнализации. В той части заведения, где возник пожар, она уже была смонтирована и сработала. Кроме того, было приведено в порядок электрооборудование здания, проведены соответствующие учения", - сказал он.

Психиатрическая больница в Одессе предназначена для стационарного лечения участников Второй мировой войны. По словам заместителя директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Петра Коротинского, средний возраст пациентов - 70-90 лет. Во время пожара в больнице находились 52 пациента и 3 работника.

2 женщины, которые пострадали в результате ночного пожара в Одесской психиатрической больницы, находятся в реанимации. Обоим около 70 лет. Одна из пострадавших отравилась угарным газом, у второй - ожог дыхательных путей.