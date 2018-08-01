Провели уникальную операцию семилетней девочке, которая раньше постарела

7-летняя Ира Химич состарилась из-за редкой болезни. Фото: скрин с видео ТСН

7-летней Ире Химич, единственной в стране в которой сломались биологические часы, провели уникальную стоматологическую операцию.

Девочка страдает редким генетическим заболеванием - прогерией. Ее организм уже состарился до 60 лет. Операцию согласилась проводить только одна клиника, передает ТСН.

Ребенка вводят в наркоз, но это непросто - слишком узкие дыхательные пути затрудняют процесс.

"Любое чрезмерное усилие может привести даже к перелому челюсти. Поэтому мы должны вести себя очень-очень деликатно с ней", - пояснил хирург-стоматолог Игорь Прощин.

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Изменения в организме ребенка родители начали замечать, когда девочке исполнилось три. "Когда ребенок лысеет, и немного не такая даже кожа, то понимали, что что-то не то ", - говорит папа.

Семья ищет способы уехать в США, где проводятся исследования этого редкого заболевания.

В Черкасском областном кардиоцентре впервые сделали сверхсложную операцию. 11 января прооперировали больного с редкой патологией - гипертрофической кардиомиопатией. До тех пор таким пациентам могли помочь только в столице.