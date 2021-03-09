Проникает в сердце и мозг: новые осложнения после коронавируса

Одышка после коронавируса проходит от сна на животе. Фото: ua.depositphotos.com

Борьба с коронавируса не заканчивается отрицательным тестом из лаборатории. Затем вылезают осложнения в виде одышки. Даже после легкого течения болезни.

Хотя может проникать и в сердце, мозг и почки.

Об этом рассказывает Александр Стецько, терапевт из Сум.

"Отголоски болезни могут беспокоить пациента даже через пять лет после выздоровления. Одышка является результатом осложнения после COVID-19. Развивается фиброз и соединительная ткань разрастается, вытесняя здоровые клетки. Легкие перестают быть воздушными и нежными. Вместо того покрывается рубцами и не работают. это затрудняет попадание кислорода в кровеносных сосудов, легкие становятся жесткими", - отмечает врач.

Фиброз легких не лечится, потому что эти клетки не восстанавливаются. Но это состояние можно приостановить и неглубокий рубец может рассосаться.

Восстановление легких зависит от сложности поражения и возраста пациента. После обычной пневмонии реабилитация в среднем длится 8-9 недель. За это время организм удаляет мертвые ткани и порождает новые.

Важно не залеживаться, несмотря на слабость.

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Для ускорения, стоит ходить пешком в удобном темпе и надувать рукава или жилеты для плавания. Но воздушные шарики, которые требуют напряжения. От нее в ослабленном организме могут лопнуть сосуды в глазах.

Полезно лежать на животе, чтобы перераспределить кровообращение в задних частей легких, которые чаще всего подвергаются рубцеванию.

На коронавирус все чаще болеют люди молодого возраста. Это свидетельствует о том, что Covid-19 "помолодел", рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко.