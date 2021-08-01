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Производители Covid-вакцин повысили цены для стран ЕС

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Производители Covid-вакцин повысили цены для стран ЕС
Фото: Reuters

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna решили повысить цены на собственные вакцины от коронавируса для Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на контракты фармкомпаний.

По данным издания, цена за одну дозу вакцины от Pfizer/BioNTech с 15,5 евро выросла до 19,5 евро. Стоимость одной дозы препарата Moderna теперь составляет $25,5, если раньше за нее просили $22,6 .

FT пишет, что соглашения Pfizer предусматривали продажу более 2,1 миллиарда доз вакцины до конца 2023 года. Однако их пересмотрели после того, как данные третьей фазы исследования показали, что мРНК-вакцины Pfizer и Moderna имеют более высокие показатели эффективности, чем векторные препараты AstraZeneca и Johnson&Johnson. Кроме того, третьи дозы двух первых вакцин дают больше защищают от COVID-19.

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Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей. Moderna подтвердила: соглашения относительно меньших объемов будут выполняться по более высоким ценам. Представитель компания Pfizer не прокомментировал информацию.

Ранее ученые обнаружили причины появления новых штаммов коронавируса.

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