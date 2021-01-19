Проблемы с глазами могут сигнализировать коронавирус - ученые

Проблемы с глазами являются симптомами коронавируса. Фото: pixabay

Различные проблемы с глазами, в частности, конъюнктивит, могут быть признаком коронавируса.

Британские ученые в исследовании обнаружили, что 83 человека, из всех опрошенных назвали одними из симптомов - проблемы с глазами, пишет British Medical Journal.

Люди также указывали на сухой кашель (66%), лихорадку (76%), усталость (90%), потерю обоняния и вкуса (70%).

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Среди глазных сигналов болезни называли светобоязнь (18% опрошенных), боль в глазах (16%) и зуд (17%). В то же время частота боли в глазах была значительно выше при состояния Covid-19 (16%) по сравнению с состоянием до заражения (5%). Разницы между мужчинами и женщинами не было.

По словам 81% участников исследования, проблемы с глазами появились у них в течение двух недель после других признаков болезни. 80% людей заявили, что эти проявления болезни ощущались менее двух недель.

У каждого пятого человека с Covid-19 наблюдаются менее распространенные симптомы, которых нет в официальном списке. Некоторые симптомы могут длиться несколько месяцев. К симптомам вируса теперь можно добавить "коронавирусный язык".