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вторник, 19 января 2021 06:32

Появился еще один симптом Covid-19

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Появился еще один симптом Covid-19
Обнаружили еще один симтом коронавируса. Фото: Reuters

У каждого пятого человека с Covid-19 наблюдаются менее распространенные симптомы, которых нет в официальном списке. Некоторые симптомы могут длиться несколько месяцев.

К симптомам вируса теперь можно добавить "коронавирусный язык", сообщает Huffpost.

"Сначала мы лечили это как кандидоз полости рта, но, похоже, это не дало результата. Теперь мы просто наблюдаем и замечаем, что становится лучше - обычно примерно в то же время улучшается чувство вкуса ", - рассказывает эксперт.

Президент отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Королевского медицинского общества Великобритании Габриэль Скалли рассказывает что симптомы во рту уже некоторое время присущи Covid-19.

"Этот вирус очень проблематичен для лечения, поскольку он влияет на широкий спектр систем организма", - сказал он.

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Напомним, люди, переболевшие Covid-19, с большой вероятностью будут иметь иммунитет следующие 5 месяцев.

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