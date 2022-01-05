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среда, 05 января 2022 19:48

Президент подписал закон о бесплатных трансплантациях

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Президент подписал закон о бесплатных трансплантациях
Зеленский подписал закон, который парламент принял в середине декабря. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов трансплантации анатомических материалов человеку. В частности, касательно оплаты и предоставлению прижизненного согласия или несогласия на донорство.

Об этом сообщил сайт главы государства в среду, 5 января.

Государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.

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Пару донор-реципиента будет подбирать Единая государственная система трансплантации. Которая является независимой от человеческого воздействия и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям.

Также урегулировали возможность предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через электронные ресурсы.

Закон о трансплантации органов человека Верховная Рада приняла 16 декабря.

В прошлом году украинские врачи провели более 300 трансплантаций, что вдвое больше чем в 2020 году, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Дата
05
января

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