Рада разрешила давать согласие на посмертное донорство через "Дію"

Законопроект №5831 приняла Верховная Рада. Это значит, что все желающие смогут давать прижизненное согласие на донорство органов через "Дію" Фото: pixabay.com

Верховная Рада 16 декабря приняла законопроект №5831 о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации органов человека. Согласно ему, все желающие смогут давать прижизненное согласие на донорство органов через портал "Дія".

"Целью проекта закона является обеспечение реализации конституционного и природного права человека на жизнь и охрану здоровья", - сообщила пресс-служба парламента в Telegram.

Принятый закон прокомментировал внештатный советник главы МВД Антон Геращенко в своем Facebook. Он назвал его "революцией в вопросе сохранения жизни украинцев".

"Уверен, что команда Михаила Федорова (глава Минцифры. - Gazeta.ua) в кратчайшие сроки разработает вкладку в "Дії" о предоставлении прижизненного согласия на донорство и уже в марте нового 2022 года ею смогут воспользоваться тысячи украинцев", – написал Геращенко.

По его словам, Украина во времена Независимости почти потеряла собственную трансплантологию, в первую очередь из-за сложной процедуры получения согласия родных на донорство органов умершего человека или пациента, у которого зафиксировали смерть мозга.

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В этой связи сотни хирургов-трансплантологов покинули Украину и переехали за границу, тогда как в Украине умирало ежегодно от 4 до 5 тыс. украинцев, не дождавшихся трансплантации.

"Нужно пересаживать 3 тыс. почек в год. В 2020 году пересадили 98. Нужно пересаживать 1100 печенок, а в 2020 году пересадили только шесть. Нужно пересаживать 300 сердец в год, а в 2020 году пересадили только девять", - подчеркнул Геращенко.

Он напомнил, что сдвиги начались в 2018 году, когда приняли новое законодательство о трансплантации. Оно позволило гражданам давать прижизненное добровольное согласие на донорство своих органов.

"Я лично одним из первых дал письменное согласие на донорство органов, но для этого мне нужно было заехать в Минздрав и заполнить кучу бумажных документов, что было медленно и неудобно", - добавил чиновник.

7 декабря во Львове пересадили почку 15-летнему Ярославу. Донором стала его бабушка Анастасия. Орган начал работать прямо на операционном столе. Трансплантацию провели в детской больнице на Орлика. Это первая такая операция в Первом территориальном медицинском объединении Львова