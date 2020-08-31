Председатель областного совета заболел на коронавирус

Самочувствие Ганущина ухудшилось в пятницу после обеда. Фото Александр Ганущин в Facebook

Коронавирус подтвердили в председателя Львовского областного совета Александра Ганущина.

Чиновник находится на самоизоляции, об этом он написал в Facebook.

По его словам, самочувствие ухудшилось в пятницу после обеда. После этого он сделал ПЦР-тест, который подтвердил наличие вируса в организме.

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"Предупредил всех, с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус обойдет стороной. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов", - написал Ганущин.

Председатель облсовета отметил, что сейчас чувствует себя "как при легкой простуде, которая сильно утомляет".

Народный депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский заразился коронавирусом. Он уже 11-й день находится на стационарном лечении. Нардеп сам сообщил об этом в Facebook. Чернявский проходит лечение в Одесском областном консультативно-диагностическом центре.