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суббота, 29 августа 2020 20:14

Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом

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Нардеп из &quot;Слуги народа&quot; заболел коронавирусом
Депутат рассказал о своей болезни. Фото: ЛАН

Народный депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский заразился коронавируса.

Он уже 11-й день находится на стационарном лечении. Сам Чернявский сообщил об этом в Facebook.

Нардеп проходит лечение в Одесском областном консультативно-диагностическом центре.

"Хочу рассказать о симптомах, которые были у меня. Чувствовал себя как при обычном ОРВИ. Слабость, ломота, вечером была маленькая температура в 37 градусов", - сообщил Чернявский.

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Нардеп сразу сделал тест, и тот оказался положительным. Врач порекомендовал ему сделать компьютерную томографию грудной клетки, и результат показал правостороннюю пневмонию.

"То есть, как понимаете, за два дня болезнь опускается в легкие. Поэтому нельзя терять ни минуты и при первых симптомах следует обращаться к врачу и делать тесты. Так как при оперативном диагностике эту болезнь легко лечить. 10 дней колят антибиотики и вы выздоравливает", - рассказал парламентарий.

В роддоме в Ворзеле Киевской обл. обнаружили коронавирус. В Facebook об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

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