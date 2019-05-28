Потеря аппетита - признак болезни

Здоровье человека на 70% зависит от питания. ФОТО: zira.uz

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Введен был в 1958 году на заседании Всемирной организации гастроэнтерологов. Цель — привлечь внимание общества к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Ежегодно во Всемирный день здорового пищеварения начинается новая кампания, посвященная отдельному заболеванию. Продолжается она следующие 12 месяцев. В этом году тема — ранняя диагностика и лечение рака желудочно-кишечного тракта.

Рак является второй по распространенности причиной смерти в мире. За год эта болезнь уносит жизни около 18 млн человек. 4 из 7 самых распространенных видов рака связаны именно с желудочно-кишечным трактом. Среди них — рак кишечника, желудка, печени и пищевода. Повышает риск развития таких заболеваний неправильное питание, ожирение, наличие хронического воспаления, чрезмерное потребление алкоголя, курение.

Первым средством профилактики любого вида рака является своевременная диагностика и раннее лечение. Поэтому, если появились подозрительные симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Основные признаки рака желудочно-кишечного тракта:

- беспричинная потеря веса

- общая слабость и постоянное чувство усталости

- рвота с примесью крови

- черные испражнения

- частая боль и тяжесть в животе

- метеоризм

- тошнота

- ощущение переполненности желудка после употребления незначительного количества пищи

- трудности с глотанием

- потеря аппетита.

Рак кишечника занимает третье место среди онкозаболеваний, которые одинаково часто диагностируют у мужчин и женщин. Ранее склонными к нему были преимущественно пожилые люди. Однако за последние несколько десятилетий эта разновидность рака значительно "помолодела". Из-за нечеткости проявлений диагностируют ее обычно только на поздних стадиях.