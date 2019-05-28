Потеря аппетита - признак болезни

 
Ексклюзивы
1/5
Украина не получит транш от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транш от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 27
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 4680
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 4653
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2034
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3348
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4239
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4581
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2322
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3762
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4149
Фото
Все фото
13
6
5
14
17
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Показали 5 тысяч картин, которые нарисовали душевнобольные
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2034
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 657
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6723
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3006
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1206
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 11:45

Потеря аппетита - признак болезни

  Комментировать
Потеря аппетита - признак болезни
Здоровье человека на 70% зависит от питания. ФОТО: zira.uz

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Введен был в 1958 году на заседании Всемирной организации гастроэнтерологов. Цель — привлечь внимание общества к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Ежегодно во Всемирный день здорового пищеварения начинается новая кампания, посвященная отдельному заболеванию. Продолжается она следующие 12 месяцев. В этом году тема — ранняя диагностика и лечение рака желудочно-кишечного тракта.

Рак является второй по распространенности причиной смерти в мире. За год эта болезнь уносит жизни около 18 млн человек. 4 из 7 самых распространенных видов рака связаны именно с желудочно-кишечным трактом. Среди них — рак кишечника, желудка, печени и пищевода. Повышает риск развития таких заболеваний неправильное питание, ожирение, наличие хронического воспаления, чрезмерное потребление алкоголя, курение.

Первым средством профилактики любого вида рака является своевременная диагностика и раннее лечение. Поэтому, если появились подозрительные симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Основные признаки рака желудочно-кишечного тракта:

- беспричинная потеря веса

- общая слабость и постоянное чувство усталости

- рвота с примесью крови

- черные испражнения

- частая боль и тяжесть в животе

- метеоризм

- тошнота

- ощущение переполненности желудка после употребления незначительного количества пищи

- трудности с глотанием

- потеря аппетита.

Рак кишечника занимает третье место среди онкозаболеваний, которые одинаково часто диагностируют у мужчин и женщин. Ранее склонными к нему были преимущественно пожилые люди. Однако за последние несколько десятилетий эта разновидность рака значительно "помолодела". Из-за нечеткости проявлений диагностируют ее обычно только на поздних стадиях.

worldgastroenterology.org
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Потеря аппетита - признак болезни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Потеря аппетита - признак болезни

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 117970
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 37632
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 25074
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 20674
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 18667
Здоровье
Назвали даты магнитных бурь в июне
Назвали даты магнитных бурь в июне Просмотров: 1080
Как избавиться от потоотделения
Как избавиться от потоотделения Просмотров: 2097
Назвали действенную методику для избавления от привычки курить
Назвали действенную методику для избавления от привычки курить
 Просмотров: 126
Что поможет при аллергии на тополиный пух
Что поможет при аллергии на тополиный пух Просмотров: 225
Минздрав возглавит экс-"регионал"?
Минздрав возглавит экс-"регионал"?
 1 Просмотров: 4266
Больше всего комментируют
22
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 295
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua