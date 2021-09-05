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воскресенье, 05 сентября 2021 16:47

"Последствия не исчезают со временем": назвали самые вредные мифы о сне

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&quot;Последствия не исчезают со временем&quot;: назвали самые вредные мифы о сне
Для дорослих загальновизнана рекомендація - спати 7-9 год. Фото: depositphotos

Многим людям достаточно 5 или меньше часов сна. Этот миф о сне назвал одним из самых вредных популяризатор науки Артем Албул.

Регулярное недосыпание связано с такими последствиями как сердечно-сосудистые болезни, проблемы с психическим здоровьем и иммунитетом, нарушениями обмена веществ, рассказал он в собственном Youtube-проекте "Клятий раціоналіст".

Для взрослых общепризнанная рекомендация - спать 7-9 ч, минимум - 6, но не часто.

Человеческий организм действительно может адаптироваться к недостаточной продолжительности сна. Но с отрицательными последствиями для себя. От длительного недосыпания растет ощущение усталости, снижаются работоспособность и когнитивные способности. Эти воздействия не исчезают со временем.

Недосыпание увеличивает вероятность попасть в ДТП. Через 18 ч после пробуждения водитель управляет так, ка будто в его крови - 0,5 промилле алкоголя, после 24 ч - одно промилле, приводит данные Центра по контролю и профилактике заболеваний в США. Допустимая норма для водителей в Украине - 0,2 промилле.

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Большинство информации в интернете о ковиде - или фейки, или манипуляции. Об этом Артем Албул рассказывал в интервью Gazeta.ua.

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