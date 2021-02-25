После выздоровления от коронавируса, риск повторного заражения меньше в 10 раз

У участников с антителами положительные результаты ПЦР-тестов были в 3 - 4% случаев в течение каждых 30 дней наблюдения. Фото: pixabay

В большинства людей, перенесших коронавирус, выработались антитела, которые защищают их от повторного заражения.

Как долго у них есть эта защита, пока что неизвестно, пишет JAMA.

Количество произведенных антител в крови со временем постепенно снижается. Некоторые болеют 2-й раз, такой случай впервые произошел в августе 2020 года. Ученые сделали новое исследование о повторном инфицировании и изучили результаты тестов на антитела к коронавирусу более 3 млн человек. В большинстве тесты делали с января по август 2020 года в США, доля положительных - 12%.

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Примерно 11% людей с антителами к коронавирусу и 9% без них, участвовавших в исследовании, впоследствии прошли ПЦР-тесты на коронавирус. Ученые анализировали результаты тестов каждые 30 дней: с 1 по 90 день после теста на антитела и дальше.

У участников с антителами положительные результаты ПЦР-тестов были в 3-4% случаев в течение каждых 30 дней наблюдения. У людей без антител ПЦР-тесты были положительными все реже с каждым тридцатидневным интервалом. Через 90 дней РНК коронавируса обнаружили в 0,3% участников этой группы, прошедших тест. Это означает, что через 90 дней у людей с антителами к коронавирусу положительные тесты были примерно в 10 раз реже.

Исследователи объясняют, что количество положительных ПЦР-тестов в течение 90 дней постепенно снижается у людей с антителами через остаточное выделение РНК вируса. После инфекции люди могут выделять частицы вируса в течение нескольких недель. Чем больше времени после болезни проходит, тем реже это случается. Это исследование подтверждает, что перенесенный ранее коронавирус защищает подавляющее большинство людей от повторного заражения.

Во Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ - предупреждают об опасности повторного заражения штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР.