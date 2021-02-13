ВОЗ предупреждает об опасности связанной с "африканским" штаммом Covid-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают об опасности повторного заражения штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР.
"Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди повторно заражаются новым южно-африканским штаммом", сообщил главный научный сотрудник ВОЗ сумме Сваминатан, передает Укринформ.
Раньше глава Минздрава ЮАР велел Мхизе сообщал, что южно-африканский штамм коронавируса уже имеет три варианта мутаций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали вакцины, которые плохо защищают от нового штамма коронавируса
Считается, что мутация нового штамма, которую назвали N501Y, помогает вирусу стать более инфекционным - легче распространяться между людьми.
Этот вариант коронавируса также был найден во Франции, Японии и Великобритании.
Ученые еще окончательно не определились, подействуют на него вакцины против Covid-19.
Комментарии