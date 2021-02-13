ВОЗ предупреждает об опасности связанной с "африканским" штаммом Covid-19

Вакцина против Covid-19 может не подействовать против "африканского" штамма. Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают об опасности повторного заражения штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР.

"Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди повторно заражаются новым южно-африканским штаммом", сообщил главный научный сотрудник ВОЗ сумме Сваминатан, передает Укринформ.

Раньше глава Минздрава ЮАР велел Мхизе сообщал, что южно-африканский штамм коронавируса уже имеет три варианта мутаций.

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Считается, что мутация нового штамма, которую назвали N501Y, помогает вирусу стать более инфекционным - легче распространяться между людьми. Этот вариант коронавируса также был найден во Франции, Японии и Великобритании. Ученые еще окончательно не определились, подействуют на него вакцины против Covid-19.