После карантина возможно увеличение заболеваемости - инфекционист

После локдауна может вырасти количество больных. Фото: pixabay

После жесткого карантина с конца января и в начале февраля коронавирус может обостриться.

В то же время сложно что-то прогнозировать, учитывая количество тестирований в Украине, по сравнению, например, с Великобританией, сообщил врач-инфекционист Владимир Курпита в интервью "Обозреватель".

Он утверждает, что статистика говорит о тенденции в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До конца года в Украине провакцинируют всех желающих - Шмыгаль

"Она свидетельствует о том, что в Украине уменьшается количество новых случаев. И это хорошо. Как долго это будет продолжаться? Неизвестно. Скорее всего, с января может быть подъем. Но все будет зависеть от того, как мы провели новогодние праздники", - сказал Курпита.

По его словам, школы сейчас не работают, поэтому до 25 января вряд ли будет рост. Тогда дети вернутся в школы и за 2 недели, на середину февраля, можем иметь увеличения.

За последние сутки в Украине обнаружили 8199 новых больных коронавирусом. Это на 274 больше, чем за предыдущие сутки. Из них детей - 236, медработников - 315. Всего, по состоянию на утро 15 января, имеем 1 146 963 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 542 летальных. 166 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 847 391 пациент, из них за последние сутки - 10 328, сообщает Минздрав.