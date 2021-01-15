Где в Украине наибольше случаев коронавируса

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 8199 новых больных коронавирусом. Это на 274 больше, чем за предыдущие сутки. Из них детей - 236, медработников - 315.

Всего, по состоянию на утро 15 января, имеем 1 146 963 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 542 летальных. 166 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 847 391 пациент, из них за последние сутки - 10 328, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 896, Донецкой - 443, Запорожской - 629, Львовской - 525, Николаевской - 489 - областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 896 случаев;

Винницкая область - 209 случаев;

Волынская область - 127 случаев;

Днепропетровская область - 533 случая;

Донецкая область - 443 случая;

Житомирская область - 214 случаев;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 629 случаев;

Ивано-Франковская область - 173 случая;

Киевская область - 588 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 179 случаев;

Львовская область - 525 случаев;

Николаевская область - 489 случаев;

Одесская область - 592 случая;

Полтавская область - 287 случаев;

Ровенская область - 242 случая;

Сумская область - 344 случая;

Тернопольская область - 191 случай;

Харьковская область - 310 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 146 случаев;

Черкасская область - 281 случай;

Черновицкая область - 227 случаев;

Черниговская область - 275 случаев.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.