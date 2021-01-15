Где в Украине наибольше случаев коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили 8199 новых больных коронавирусом. Это на 274 больше, чем за предыдущие сутки. Из них детей - 236, медработников - 315.
Всего, по состоянию на утро 15 января, имеем 1 146 963 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 542 летальных. 166 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 847 391 пациент, из них за последние сутки - 10 328, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 896, Донецкой - 443, Запорожской - 629, Львовской - 525, Николаевской - 489 - областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы получают вакцины от Covid-19 уже в феврале, хотя ни одна не прошла 3-ю фазу испытаний - МОЗ
Количество заболеваний в областях за сутки:
город Киев - 896 случаев;
Винницкая область - 209 случаев;
Волынская область - 127 случаев;
Днепропетровская область - 533 случая;
Донецкая область - 443 случая;
Житомирская область - 214 случаев;
Закарпатская область - 100 случаев;
Запорожская область - 629 случаев;
Ивано-Франковская область - 173 случая;
Киевская область - 588 случаев;
Кировоградская область - 78 случаев;
Луганская область - 179 случаев;
Львовская область - 525 случаев;
Николаевская область - 489 случаев;
Одесская область - 592 случая;
Полтавская область - 287 случаев;
Ровенская область - 242 случая;
Сумская область - 344 случая;
Тернопольская область - 191 случай;
Харьковская область - 310 случаев;
Херсонская область - 121 случай;
Хмельницкая область - 146 случаев;
Черкасская область - 281 случай;
Черновицкая область - 227 случаев;
Черниговская область - 275 случаев.
В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.
Комментарии