После Covid-19 могут развится страшные болезни

Люди, которые перенесли коронавирус, могут иметь постковидний синдром. Должны проходить реабилитацию.
Со временем могут возникать болезни легких, сердца, сосудов, нервной системы, суставов, рассказала Gazeta.ua инфекционистка из Черновцов Ольга Кобевко.
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"Последствия для здоровья, которые провоцирует Covid-19, до сих пор исследуют. Проблема в том, что в Украине мало ученых, которые хотят за это браться. А те, которые берутся, не имеют надлежащего оснащения. Такие работы очень помогли бы врачам. У каждого последствия проявляются индивидуально, а может ничего и не быть. Мы не всегда знаем, что делать с такими пациентами после выписки. Нужна программа реабилитации. Возможно, даже на дому под наблюдением семейного врача. Этот вопрос должны решить на государственном уровне. Но начинать надо было еще в прошлом году, когда впервые начали замечать возникновения новых болезней после коронавируса", - сказала Кобевко.
За последние сутки в Украине обнаружили 4538 новых больных коронавирусом. Из них детей - 180, медработников - 142.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.
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