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среда, 12 мая 2021 10:34

После Covid-19 могут развится страшные болезни

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После Covid-19 могут развится страшные болезни
Пациенты после выздоровления могут иметь постковидний синдром. Фото: pixabay.com

Люди, которые перенесли коронавирус, могут иметь постковидний синдром. Должны проходить реабилитацию.

Со временем могут возникать болезни легких, сердца, сосудов, нервной системы, суставов, рассказала Gazeta.ua инфекционистка из Черновцов Ольга Кобевко.

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"Последствия для здоровья, которые провоцирует Covid-19, до сих пор исследуют. Проблема в том, что в Украине мало ученых, которые хотят за это браться. А те, которые берутся, не имеют надлежащего оснащения. Такие работы очень помогли бы врачам. У каждого последствия проявляются индивидуально, а может ничего и не быть. Мы не всегда знаем, что делать с такими пациентами после выписки. Нужна программа реабилитации. Возможно, даже на дому под наблюдением семейного врача. Этот вопрос должны решить на государственном уровне. Но начинать надо было еще в прошлом году, когда впервые начали замечать возникновения новых болезней после коронавируса", - сказала Кобевко.

За последние сутки в Украине обнаружили 4538 новых больных коронавирусом. Из них детей - 180, медработников - 142.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

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