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четверг, 10 сентября 2020 12:08

Попшикал и защитился: китайцы придумали новую вакцину от коронавируса

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Попшикал и защитился: китайцы придумали новую вакцину от коронавируса
Это первая вакцина против коронавируса в виде спрея для носа. Фото: Pixabay

О получении разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от Covid-19 в виде спрея для носа объявил Сянганский университет в Китае.

Препарат разработала Государственная ключевая лаборатория новых инфекционных заболеваний при факультете микробиологии Сянганского университета совместно с Сяменьским университетом и пекинской фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy, сообщает Синьхуа.

Это первая вакцина против коронавируса в виде спрея для носа, одобренная Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР для клинических испытаний на людях.

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Сянганский университет сообщает, что исследовательская программа по данной вакцине получила одобрение и поддержку в материковой части Китая, а также была отобрана в числе пяти технологий вакцинации для дальнейшей оценки министерством науки и технологий КНР.

Три вакцины, которые должны преодолеть коронавирус, представили в Китае. Препараты показали на Китайской международной выставке торговли услугами (CIFTIS) 2020 года. По словам вице-президента China National Biotec Group Чжана Юньтао, две вакцины разработали два исследовательских института биологических продуктов в Ухане и Пекине.

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