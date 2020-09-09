Китай представил вакцину от коронавируса

Цены на вакцины еще не установили, но обе компании сообщили, что они будут доступны по цене для населения. Фото: pixabay

Три вакцины, которые должны преодолеть коронавирус представили в Китае.

Препараты показали на Китайской международной выставке торговли услугами (CIFTIS) 2020 года, передает China.org.

По словам вице-президента China National Biotec Group Чжана Юньтао, две вакцины разработали два исследовательские институты биологических продуктов в Ухане и Пекине. Сейчас они проходят III фазу испытаний в нескольких странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Перу, Марокко и Аргентину.

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"Около 50 тисяч человек будут вакцинированы в рамках испытаний III фазы, причем 35 тисяч добровольцев в 115 странах уже получили вакцину. Это доказывает безопасность и эффективность наших вакцин. Если зарубежные клинические испытания пройдут гладко, ожидается, что вакцина станет доступной для широкой общественности до конца етого года ", - сказал он.

Третья вакцина, разработанная китайской фармацевтической фирмой Sinovac Biotech, также проходит III фазу испытаний в Бразилии, Индонезии, Турции, Бангладеше и других странах.

"Мы надеемся получить клинические результаты в октябре и вывести их на рынок до конца года", - сообщил глава компании Инь Вэйдун.

Sinovac получил более 20 различных штаммов вируса в Соединенных Штатах, Европе и на Ближнем Востоке, которые иммунная сыворотка вакцины может нейтрализовать. Следовательно, можно предположить, что вакцина сможет защитить значительную часть населения мира. Цены на вакцины еще не установили, но обе компании сообщили, что они будут доступны по цене для населения.

По данным ВОЗ, более 30 вакцин против Covid-19 уже прошли клинические испытания по всему миру. Среди них девять уже проходят III фазу клинических испытаний, четыре из которых разрабатывают китайские ученые.

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что "добровольно прекращает" клинические испытания своей вакцины против Covid-19. Это решение было принято после того, как заболел один из добровольцев, на котором тестировали вакцину.