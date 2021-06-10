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четверг, 10 июня 2021 13:37

Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары

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Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Скрытая форма дирофиляриоза у человека длится от одного до 12 месяцев. Фото: icon0.com from Pexels

Комары через укусы могут заражать человека личинками паразитов - дирофиляриями. Те способны жить под кожей лица, заползать в глаза, мошонку. Вырастают до нескольких сантиметров.

Об этом Gazeta.ua рассказал Владимир Горобчишин, столичный энтомолог.

"Если ужалила оса да, это неприятно, но жало заметно сразу. Когда кусает комар - есть шанс заразиться болезнью, которая проявится только со временем. Учитывая насколько плохо развита медицина в этом направлении - это проблема. Комары могут переносить личинок нематод дирофилярий - это паразитические черви. Обитают под кожей у собак и переносятся комарами к человеку", - сказал Горобчишин.

Комар заглатывает личинку нематоды с кровью животного. Но за сутки мигрирует в хоботок. Тогда комар кусает новую жертву и заражает ее дирофиляриозом. Когда паразиты достигают нескольких сантиметров в длину - начинают ползать под кожей.

Скрытая форма дирофиляриоза у человека длится от одного до 12 месяцев. Основным симптомом является появление под кожей или слизистой, болезненного уплотнения, с покраснением и зудом в месте укуса. Паразит под кожей может перемещаться со скоростью до 15 мм в сутки.

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Излюбленными местами этих паразитов на теле человека есть глаза, ноги и руки, шея, лицо, грудь, мошонка. Могут появиться такие симптомы, как слабость, пассивность, тошнота, нервозность, бессонница, повышенная температура, боли в голове и в области поражения паразитом. В 50% случаев обычно попадают в органы зрения. Человек жалуется на ощущение чего-то ползающего в глазу. Наблюдается покраснение век и глаз.

"Достать их можно только хирургически. Их обнаруживают обычно только в одном случае - когда те заползают в глаза. Уберечь домашних животных от дирофилярий можно благодаря прививке. Для людей такого препарата не существует. Поэтому в месте, где комаров много, следует пользоваться репеллентами, которые отпугивают насекомых", - сказал энтомолог.

В последние годы в Украине растет заболеваемость дирофиляриозом. Это связано с увеличением количества бродячих животных, ухудшением санитарных условий, относительным потеплением климата и ростом активности переносчиков.

"Надо бороться с комарами в городах. Начинать с подвалов старых зданий, в которых вечно протекают трубы и стоит вода. В таких местах комары живут круглый год. Вот такие комары чаще и переносят нематоды. Кроме того, нужно не только стерилизовать собак, но и прививать от различных болезней. Потому что они являются ходячими фабриками по производству различных паразитов, которые передаются нам", - рассказал энтомолог.

В Луцке мужчине удалили из глаза гельминта длиной 12 см. К медучреждению он обратился с жалобами на чувство "ползания" в глазу. Беспокоил его дискомфорт в течение последних нескольких недель.

Автор: Влада Москвитис
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