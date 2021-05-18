Полезные свойства грейпфрута: 10 фактов

Автор: https://golos.ua/ Большое содержание витамина С повышает сопротивляемость организма, помогает бороться с вирусами и бактериями

Богатый витаминно-минеральный состав грейпфрута приносит пользу для здоровья. Большое содержание витамина С повышает сопротивляемость организма, помогает бороться с вирусами и бактериями, особенно зимой и межсезонье. Вот 10 доказанных полезных свойств этого цитрусового.

1. Источник витаминов

Грейпфрут содержит почти половину суточной нормы витамина С, благодаря чему широко используется в качестве натурального имуноподдерживающего продукта. Кроме того, витамины в грейпфруте представлены редким Р и незаменимым А.

2. Природный антидепрессант

Эфирные масла грейпфрута помогают бороться со стрессом. Чтобы повысить работоспособность и настроение, достаточно почистить руками один свежий плод. Аромат подарит бодрость и легкость.

3. Средство от "плохого" холестерина

Эти лечебные свойства грейпфрута были подробно изучены в Еврейском университете в Иерусалиме. Научно доказано, что пектин позволяет выводить из организма холестерин. С этой целью врачи рекомендуют есть плоды с насыщенной розовой мякотью, в которых пектина в разы больше, чем в светлых плодах.

4. Помощь пищеварению

Польза грейпфрута для пищеварения кроется в большом количестве растительных волокон, которые стимулируют работу кишечника. Его рекомендуют в профилактических целях при хронических запорах.

5. Прекрасный антиоксидант

Антиоксиданты помогают сохранять молодость и здоровье организма. К таким чудо-продуктам относятся и грейпфруты. Каротиноиды, а также нарингенин в плодах эффективны в борьбе со многими недугами.

6. Поддержка сердца и сосудов

Грейпфруты содержат много калия, а это главный помощник в поддержании здоровья сердца и сосудов. Его рекомендуют в профилактике атеросклероза и сердечной недостаточности.

7. Противодиабетический фрукт

Современным исследователям удалось на практике доказать уникальное свойство грейпфрутов снижать уровень инсулина в крови. Все дело в антиоксиданте нарингенине, который повышает чувствительность организма к инсулину. В результате фрукт помогает поддерживать вес и сахар в норме.

8. Профилактика гепатита С

В научных лабораториях мира провели ряд испытаний, и оказалось, что нарингенин на 80% снижает распространение вируса гепатита С. Пока эти исследования находятся еще на стадии изучении, но положительный результат уже подтвержден.

9. Улучшение состояния крови

Наряду с печенью и гранатовым соком современные врачи рекомендуют при малокровии употреблять грейпфрут. Полезность заключается в содержании все тех же антиоксидантов и каротиноидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали продукты, которые не стоит есть натощак

10. Эффект при похудении

Грейпфрутовые диеты - это не миф. "Райские плоды" действительно играют большую роль в погоне за желанной фигурой. Кроме свойств улучшать пищеварение и выводить "вредный" холестерин, этот цитрусовый помогает контролировать аппетит. Кто бы мог подумать, но всего одна - две дольки способны разбудить вкусовые рецепторы и снизить желание съесть огромную тарелку "бесполезных" вкусняшек. Правда, без соблюдения общей диеты и здорового рациона все старания будут напрасными.

Грейпфрутовый сок богатый питательными веществами и ускоряет обмен веществ, грейпфрут - отличное решение для всех, кто борется с жиром на талии. Свежевыжатый сок выводит токсины, насыщает и идеально подходит к ужину. Если вы не любите кислые соки, можно разбавить их кипяченой теплой водой и добавить немного меда.