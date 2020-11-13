Полезные советы: чем заменить пирожные, когда хочется сладкого

С приходом осени мы больше времени проводим в помещении, мало гуляем, соответственно - получаем недостаточно солнечного света, что может привести к дефициту витамина D. Он может проявляться желанию различных кремовых продуктов (десерты с заварным кремом, чизкейк и т.д.) и тех, которые содержат сливочное масло и молочные продукты.

Следующей причиной притяжения к сладостям является осенняя хандра, рассказала The Village диетолог Карина Дейнеко.

Считается, что самый легкий способ улучшить настроение - съесть что-нибудь сладенькое. Часто, согреваясь горячими напитками, мы по привычке тянемся к сладостям.

От сладостей, которые содержат простые углеводы, повышается уровень глюкозы в организме, что приносит кратковременный прилив сил. Соответственно, растет уровень инсулина. А потом - уровень глюкозы падает. И имеем снова ухудшение настроения и нехватку сил. Последствия не медлят - опять хочется сладенького. Такие "инсулиновые качели" превращаются в замкнутый круг.

Автор: unsplash.com Считается, что самый легкий способ улучшить настроение - съесть что-нибудь сладенькое

По кратковременное удовольствие мы можем расплатиться по меньшей мере лишними килограммами. Поэтому употреблять сладости надо осторожно. И в правильное время. А еще выбирать их с точки зрения пользы - или, по крайней мере, малейшего вреда.

Уровень полезности сладостей измеряется скоростью поднятия уровня глюкозы и инсулина, наличием полезной клетчатки и отсутствием химических примесей и искусственных подсластителей.

Мы можем встретить большое количество условно полезных сладостей - без сахара, без молочных продуктов, без консервантов и тому подобное. Однако, маркировка не всегда свидетельствуют о пользе.

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Например, вместо классического сахара могут использоваться искусственные или синтетические сахарозаменители, которые негативно влияют на функцию печени. Они не повышают уровень глюкозы, но рефлекторно затрагивают уровень инсулина. Соответственно, возникает желание съесть еще больше.

Поэтому сладости не могут быть полезными, если они содержат искусственные сахарозаменители. Сладости, которые можно употреблять ежедневно - это фрукты. Иногда можно полакомиться шоколадом, сухофруктами, зефиром, мармеладом или пастилой.

К полезным сладостям можно отнести черный шоколад - продукт с низким инсулиновым и гликемическим индексом.

Автор: unsplash.com Шоколад должен быть максимально черным - с минимальным содержанием сахара

Шоколад содержит антиоксиданты, магний, который способствует расслаблению, и триптофан - аминокислоту, которая обладает способностью повышать гормон радости серотонин. Но нужно помнить, что содержание сахара должно быть минимальным, а какао - максимальным. И порция шоколада не должна превышать 20-30 г в день. Не стоит злоупотреблять этим продуктом.

Фрукты - основной десерт, если мы придерживаемся правильного питания. Желательно выбирать спелые сезонные местные фрукты. Для нашей страны это яблоки, груши. Сейчас также полезно употреблять хурму и цитрусовые.

Автор: unsplash.com Фрукты полезны, но в ограниченном количестве

Фрукты содержат клетчатку, которая замедляет всасывание фруктозы и глюкозы в кишечнике. Лучше выбирать фрукты вместо полосе или соков, так как во время их приготовления фрукт теряет клетчатку, соответственно - фруктоза и глюкоза всасываются быстрее и вызывают скачок инсулина.

Хотя фрукты - сравнительно низкокалорийные, злоупотреблять ими не стоит. Если употреблять их без меры, они будут иметь такой же эффект, я обычный десерт. Для женщин порция составляет 300 г, для мужчин - 350-400 г в день. Не стоит съедать килограмм фруктов, потому что так мы получим больше вреда, чем пользы

Поздней осенью и зимой мы не имеем широкого многообразия спелых ягод и фруктов, как летом, поэтому можем употреблять сухофрукты.

Автор: unsplash.com Сухофрукты - это концентрированный продукт, имеющий сравнительно высокую калорийность

Стоит осознать и, что сухофрукты - это концентрированный продукт. Необходимо понимать: с какой порции свежих фруктов они изготовлены - столько сахара и фруктозы попадет в организм. Мы не получим клетчатки, а сахар усвоится очень быстро, что будет способствовать резкому повышению уровня глюкозы.

Однако сухофрукты не могут быть заменой фруктов или альтернативой всем сладостям. Это не ежедневный продукт для употребления. Количество сухофруктов не должна превышать 30-40 г для женщин и 50 г для мужчин в день.

В качестве замены вредным конфетам или пирожным можно есть зефир. Он изготавливается из фруктового пюре, белков, натуральных загустителей и сахара. Зефир содержит клетчатку в виде пектина, которая способствует замедлению всасывания глюкозы.

Автор: unsplash.com Натуральный зефир может быть заменой вредным конфетам или пирожным

Пектин - природный углевод, способствует регуляции уровня холестерина, увеличивает устойчивость организма к аллергическим раздражителей, улучшает кровообращение, выводит радионуклиды и стимулирует заживление ран. Однако, помните: в зефир все же много сахара, поэтому он скорее видноситья к сладостям. чем в низкокалорийных продуктов.

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Мармелад и пастила - продукты, которые можно приготовить в домашних условиях с использованием фруктов или фруктового сока без сахара. Они не содержат жиров и состоят из полезных углеводов. В зависимости от фруктов, из которых изготовлены пастила или мармелад, они содержат различные группы витаминов и минералов: магний, железо, калий, натрий, которые положительно влияют на нервную систему и кровообращение.

Автор: smachno.ua Пастилу готовят в домашних условиях из фруктов и ягод без добавления сахара

Кроме того, что есть, имеет значання и то, когда. Чтобы вкусности принес максимальную пользу и не осел лишними килограммами, необходимо принимать его в первой половине дня, ведь до 15 часов в организме происходит активный углеводный обмен. Это способствует лучшему усвоению сахара и его заменителей.

Лучше всего употреблять фрукты отдельным приемом пищи. Это может быть второй завтрак или перекус с 10-й до 11 часов.

Даже полезные продукты могут стать вредными, если их употреблять в неправильное время. Любые фрукты полезны сладости, принятые во второй половине дня, замедляют углеводный обмен, могут привести к нарушению процесса пищеварения и способствовать появлению лишнего веса.

Из яблок можно сделать легкие и изысканные десерты. Их приготовление занимает меньше времени, чем пирогов. Зато на праздничном столе они выглядят великолепно. Для этих десертов лучше брать твердые яблоки с кислинкой, а не сладкие и сыпучие.