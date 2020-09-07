Изысканные десерты из яблок: 3 простые рецепты

Из яблок можно сделать легкие и изысканные десерты. Их приготовление занимает меньше времени, чем пирогов. Зато на праздничном столе они выглядят великолепно.
Для этих десертов лучше брать твердые яблоки с кислинкой, а не сладкие и сыпучие.
Яблочные розы
Ингредиенты:
Яблоки - 4 шт
Слоеное тесто - 500 г
Корица, сахарная пудра
Приготовление:
Яблоки нарезать тонкими ломтиками, тесто - полосками шириной 3 см.
На каждую полоску внахлест выложить по 5 ломтиков слегка проваренные яблок, обратить в рулет. Выпекать 20 минут при температуре 180 ° C.
Яблочный крамбл
Ингредиенты:
Яблоки - 3 шт
Сахарная пудра - 150 г
Мука - 150 г
Сливочное масло - 100 г
Орехи - 50 г
Приготовление:
Смешать муку, сахарную пудру, измельченные орехи. Натертое сливочное масло и перетри в крошку.
Яблоки мелко нарезать, выложить в смазанную форму. Посыпать крошкой и запекать 20 минут при температуре 180 ° C.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярко и по-богатому: как красиво подать сладости на стол
Яблочный трайфл
Ингредиенты:
Яблоки - 3 шт
Шоколадное печенье - 100 г
Сахар - 1 ст. л
Ликер - 2 ст. л
Взбитые сливки
Приготовление:
Яблоки нарезать и слегка проварить с сахаром. На дно бокала выложить кусочки пропитанной ликером печенья.
Добавить яблоки, слой сливок и посыпать шоколадом.
Ежегодно Яблочный Спас отмечают 19 августа. На него принято печь пироги с яблоками и заготавливать эти фрукты на зиму.
Чтобы не повторять одни и те же рецепты, можно попробовать новые. Например, французский пирог Тарт Татен или Самбук - воздушный желейный десерт из белков.
Комментарии