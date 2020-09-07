Изысканные десерты из яблок: 3 простые рецепты

Из яблок можно сделать легкие и изысканные десерты. Их приготовление занимает меньше времени, чем пирогов. Зато на праздничном столе они выглядят великолепно.

Для этих десертов лучше брать твердые яблоки с кислинкой, а не сладкие и сыпучие.

Яблочные розы

Автор: 1000.menu Рецепты из яблок: для десертов подходят кислые фрукты

Ингредиенты:

Яблоки - 4 шт

Слоеное тесто - 500 г

Корица, сахарная пудра

Приготовление:

Яблоки нарезать тонкими ломтиками, тесто - полосками шириной 3 см.

На каждую полоску внахлест выложить по 5 ломтиков слегка проваренные яблок, обратить в рулет. Выпекать 20 минут при температуре 180 ° C.

Яблочный крамбл

Автор: Shutterstock.com Рецепты из яблок: для десертов подходят кислые фрукты

Ингредиенты:

Яблоки - 3 шт

Сахарная пудра - 150 г

Мука - 150 г

Сливочное масло - 100 г

Орехи - 50 г

Приготовление:

Смешать муку, сахарную пудру, измельченные орехи. Натертое сливочное масло и перетри в крошку.

Яблоки мелко нарезать, выложить в смазанную форму. Посыпать крошкой и запекать 20 минут при температуре 180 ° C.

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Яблочный трайфл

Автор: almette.ru Рецепты из яблок: для десертов подходят кислые фрукты

Ингредиенты:

Яблоки - 3 шт

Шоколадное печенье - 100 г

Сахар - 1 ст. л

Ликер - 2 ст. л

Взбитые сливки

Приготовление:

Яблоки нарезать и слегка проварить с сахаром. На дно бокала выложить кусочки пропитанной ликером печенья.

Добавить яблоки, слой сливок и посыпать шоколадом.

Ежегодно Яблочный Спас отмечают 19 августа. На него принято печь пироги с яблоками и заготавливать эти фрукты на зиму. Чтобы не повторять одни и те же рецепты, можно попробовать новые. Например, французский пирог Тарт Татен или Самбук - воздушный желейный десерт из белков.