Полезнее всего обедать с 12:00 до 15:00 - аюрведическое питание

Ешьте в соответствии с вашим биологического голодом, избегая чрезмерного переедания

Сторонники аюрведы уверены: любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Именно поэтому аюрведические врачи предлагают большой арсенал средств для профилактики болезни и укрепления иммунитета, а также для восстановления организма после перенесенной болезни, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Индийский врач Надиш Наир рассказал, как с помощью знаний принципов аюрведы можно снизить риски заражения Covid-19, как ускорить выздоровление и восстановиться после болезни.

Терапевтическая диета для иммунитета по законам аюрведы строится на трех главных принципах:

Ешьте в соответствии с вашим биологическим голодом, избегая чрезмерного переедания, так как оно может привести к внутренним вспышкам воспаления;

Прислушивайтесь к своему организму и физиологическим потребностям;

Сделайте обед самым главным и питательным приемом пищи в течение дня (согласно исследованиям, с 12:00 до 15:00 в организме происходит активное расщепление элементов, полученных из пищи).

Если заболели коронавирусом или другим вирусным заболеванием, в первую очередь скорректируйте питание, сделав каждый прием пищи максимально насыщенным и полезным. А также обратите внимание на то, чем вы питались в тот период времени, когда почувствовали первые симптомы болезни (наверняка вы обнаружите, что на тот момент в рационе было недостаточно витаминов).

На время попробуйте исключить или хотя бы сократить употребление молочных продуктов, жиров, мяса и других продуктов, которые сложно усваиваются. В период болезни ваш метаболизм значительно снижает активность, поэтому тяжелая пища только провоцирует распространение вируса в организме.

Пейте как можно больше теплой воды с добавлением имбиря (по желанию). Это самый простой и доступный способ ускорить обмен веществ, а также поддерживать работу лимфатического и клеточного дренажа.

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Не перенапрягайтесь, избегайте активной физической нагрузки (допустима легкая растяжка или йога) и дайте организму время на восстановление. Очень хороший результат показывают дыхательные практики, которые параллельно помогают восстановить функцию бронхов и легких, после поражения Covid-19.

Стресс — это естественная реакция на внутренние или внешние изменения, которая сопровождается повышенной тревожностью и нестабильным эмоциональным состоянием. В случае с коронавирусом даже после выздоровления стресс может сохраниться и перейти в фазу постковидной депрессии. Бороться с ней необходимо так же комплексно: Добавьте в список ежедневной рутины регулярные физические нагрузки. Следите за своим эмоциональным фоном в течение дня, не позволяя тревожным мыслям влиять на ваше настроение. Устраивайте для себя эмоциональные "разгрузки", практикуя йогу, медитацию или другие упражнения, которые вам нравятся Согласно принципам аюрведы, иммунитет — это совокупный процесс вашего пищеварения и метаболических процессов. Поэтому старайтесь быть как можно ближе к своему циркадному ритму. Что касается питания, запомните несколько основных правил: Ешьте то, что полезно и совместимо для вас, в зависимости от вашего пищеварительного процесса. По возможности включите в рацион имбирь, куркуму, перец, крыжовник и лайм (в умеренных количествах). Они помогут повысить обмен веществ и укрепить иммунитет. Избегайте употребление йогурта и кефира на ночь, для вечернего пищеварения кисломолочка слишком тяжелая. Поддерживайте оптимальный уровень воды в организме.