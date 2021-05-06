Полезнее всего обедать с 12:00 до 15:00 - аюрведическое питание

 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 405
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1179
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 567
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 927
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 1836
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 981
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 135
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 756
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 495
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 495
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1251
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 198
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
четверг, 06 мая 2021 22:10

Полезнее всего обедать с 12:00 до 15:00 - аюрведическое питание

  Комментировать
  Ешьте в соответствии с вашим биологического голодом, избегая чрезмерного переедания
Ешьте в соответствии с вашим биологического голодом, избегая чрезмерного переедания

Сторонники аюрведы уверены: любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Именно поэтому аюрведические врачи предлагают большой арсенал средств для профилактики болезни и укрепления иммунитета, а также для восстановления организма после перенесенной болезни, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Индийский врач Надиш Наир рассказал, как с помощью знаний принципов аюрведы можно снизить риски заражения Covid-19, как ускорить выздоровление и восстановиться после болезни.

Терапевтическая диета для иммунитета по законам аюрведы строится на трех главных принципах:

Ешьте в соответствии с вашим биологическим голодом, избегая чрезмерного переедания, так как оно может привести к внутренним вспышкам воспаления;

Прислушивайтесь к своему организму и физиологическим потребностям;

Сделайте обед самым главным и питательным приемом пищи в течение дня (согласно исследованиям, с 12:00 до 15:00 в организме происходит активное расщепление элементов, полученных из пищи).

Если заболели коронавирусом или другим вирусным заболеванием, в первую очередь скорректируйте питание, сделав каждый прием пищи максимально насыщенным и полезным. А также обратите внимание на то, чем вы питались в тот период времени, когда почувствовали первые симптомы болезни (наверняка вы обнаружите, что на тот момент в рационе было недостаточно витаминов).

На время попробуйте исключить или хотя бы сократить употребление молочных продуктов, жиров, мяса и других продуктов, которые сложно усваиваются. В период болезни ваш метаболизм значительно снижает активность, поэтому тяжелая пища только провоцирует распространение вируса в организме.

Пейте как можно больше теплой воды с добавлением имбиря (по желанию). Это самый простой и доступный способ ускорить обмен веществ, а также поддерживать работу лимфатического и клеточного дренажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали альтернативу химическим синтезированным препаратам

Не перенапрягайтесь, избегайте активной физической нагрузки (допустима легкая растяжка или йога) и дайте организму время на восстановление. Очень хороший результат показывают дыхательные практики, которые параллельно помогают восстановить функцию бронхов и легких, после поражения Covid-19.

Стресс — это естественная реакция на внутренние или внешние изменения, которая сопровождается повышенной тревожностью и нестабильным эмоциональным состоянием. В случае с коронавирусом даже после выздоровления стресс может сохраниться и перейти в фазу постковидной депрессии. Бороться с ней необходимо так же комплексно:

Добавьте в список ежедневной рутины регулярные физические нагрузки.

Следите за своим эмоциональным фоном в течение дня, не позволяя тревожным мыслям влиять на ваше настроение.

Устраивайте для себя эмоциональные "разгрузки", практикуя йогу, медитацию или другие упражнения, которые вам нравятся

Согласно принципам аюрведы, иммунитет — это совокупный процесс вашего пищеварения и метаболических процессов. Поэтому старайтесь быть как можно ближе к своему циркадному ритму.

Что касается питания, запомните несколько основных правил:

Ешьте то, что полезно и совместимо для вас, в зависимости от вашего пищеварительного процесса.

По возможности включите в рацион имбирь, куркуму, перец, крыжовник и лайм (в умеренных количествах). Они помогут повысить обмен веществ и укрепить иммунитет.

Избегайте употребление йогурта и кефира на ночь, для вечернего пищеварения кисломолочка слишком тяжелая.

Поддерживайте оптимальный уровень воды в организме.

golos.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полезнее всего обедать с 12:00 до 15:00 - аюрведическое питание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Автомобиль назвали именем мореплавателя

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 28638
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 8226
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 8118
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 7956
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 7866
Здоровье
Как вывести воду из организма: советы
Как вывести воду из организма: советы Просмотров: 495
Как антисептик влияет на кожу
Как антисептик влияет на кожу Просмотров: 243
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
 Просмотров: 1827
Пенсионеров зовут на вакцинацию оригинальным способом
Пенсионеров зовут на вакцинацию оригинальным способом Просмотров: 693
Минздрав анонсировал дату запуска Covid-паспортов в Украине
Минздрав анонсировал дату запуска Covid-паспортов в Украине Просмотров: 225
Больше всего комментируют
28
Ахметов за год разбогател почти втрое
6
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
5
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 783
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть