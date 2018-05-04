Показали шокирующую разницу между легкими курильщика и здорового человека

 
Ексклюзивы
1/5
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 621
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 162
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1710
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 6516
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2943
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1917
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4221
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 594
Фото
Все фото
6
5
11
1
4
Показали жизни сиамських близнецов после разделения
Показали жизни сиамських близнецов после разделения
Уникальная операция: ребенку пересадили сразу 5 органов
Уникальная операция: ребенку пересадили сразу 5 органов
До и после: как выглядят люди в конце грандиозного похудения
До и после: как выглядят люди в конце грандиозного похудения
Ученые посчитали, сколько нужно сделать прививок за всю жизнь
Ученые посчитали, сколько нужно сделать прививок за всю жизнь
Мужчине вырезали гигантскую опухоль
Мужчине вырезали гигантскую опухоль
Видео
Все видео
Экологическая сознательность: почему нужно отказаться от стаканчиков для кофе
Экологическая сознательность: почему нужно отказаться от стаканчиков для кофе
Greenpeace показала детям океан будущего с мусором вместо рыб
Greenpeace показала детям океан будущего с мусором вместо рыб
Пересчет пенсий, медицинская реформа и призыв в армию - какие важные изменения коснутся украинцев в апреле
Пересчет пенсий, медицинская реформа и призыв в армию - какие важные изменения коснутся украинцев в апреле
Уникальный заменитель человеческой кожи украинцы могут получить бесплатно
Уникальный заменитель человеческой кожи украинцы могут получить бесплатно
Разработали иглы для безболезненных уколов
Разработали иглы для безболезненных уколов
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1710
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4221
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5958
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 765
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8820
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 мая 2018
Просмотров: 513
Наркомани на городі
От ви кажете: ніколи знову. І штучну квітку маку собі на груди пришпилюєте. А справжню пробували? А вирощену на власному городі? Бо одна моя ...
пятница, 04 мая 2018 23:28

Показали шокирующую разницу между легкими курильщика и здорового человека

  Комментировать

Многие слышали о вреде курения для организма. Для лучшей наглядности медсестра Аманда Эллер из Северной Каролины показала разницу между легкими курильщика и здорового человека.

Автор: .boredpanda.com
 

Пост уже набрал в Facebook полмиллиона репоста и более девяти тысяч лайков.

Здоровые легкие розово-красные, а другие, как после пожара. Их владелец 20 лет выкуривал по пачке сигарет в день.

"Как только вы положите сигарету в рот, она начинает убивать ваше тело. В этих легких хроническая обструктивная болезнь, то эластичности органов почти нет. Они растягиваются, а затем очень быстро сокращаются", - говорит медик.

Эластичность и поверхностное натяжение - способность легких восстанавливать прежний объем и форму после вдоха и выдоха. Снижена же эластичность означает, что легкие жесткие и им нужно работать больше, чтобы принять нужное количество воздуха, а человек задыхается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Табачные войны" под сенью Минфина: кому чиновники помогают зачистить рынок сигарет

Организация Объединенных Наций составила список самых распространенных причин смерти женщин в возрасте 30-49 лет. В мире главной причиной смерти женщин в этом возрасте ВИЧ-инфекция.

На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.

boredpanda.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали шокирующую разницу между легкими курильщика и здорового человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 59204
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 38576
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 36338
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 27248
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 26320
Здоровье
Запретили использование нескольких вакцин
Запретили использование нескольких вакцин Просмотров: 2232
Назвали легкий способ отсрочить климакс
Назвали легкий способ отсрочить климакс Просмотров: 45
В Киеве зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом: назвали причину
В Киеве зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом: назвали причину Просмотров: 423
Врач не советует есть мороженое в жару
Врач не советует есть мороженое в жару Просмотров: 522
Вакцинация в Украине: календарь прививок планируют изменить
Вакцинация в Украине: календарь прививок планируют изменить Просмотров: 243
Больше всего комментируют
18
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
10
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
8
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Найем хотят заставить забрать заявление
Голосов: 2112
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua