Показали шокирующую разницу между легкими курильщика и здорового человека

Многие слышали о вреде курения для организма. Для лучшей наглядности медсестра Аманда Эллер из Северной Каролины показала разницу между легкими курильщика и здорового человека.

Автор: .boredpanda.com

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Здоровые легкие розово-красные, а другие, как после пожара. Их владелец 20 лет выкуривал по пачке сигарет в день.

"Как только вы положите сигарету в рот, она начинает убивать ваше тело. В этих легких хроническая обструктивная болезнь, то эластичности органов почти нет. Они растягиваются, а затем очень быстро сокращаются", - говорит медик.

Эластичность и поверхностное натяжение - способность легких восстанавливать прежний объем и форму после вдоха и выдоха. Снижена же эластичность означает, что легкие жесткие и им нужно работать больше, чтобы принять нужное количество воздуха, а человек задыхается.

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Организация Объединенных Наций составила список самых распространенных причин смерти женщин в возрасте 30-49 лет. В мире главной причиной смерти женщин в этом возрасте ВИЧ-инфекция. На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез.