Показали шокирующие снимки легких тяжелобольного Covid-пациента

Медики Львова показали, как выглядят легкие, пораженные Covid-19.

Фото пораженных коронавирусом легких Ирина Заславец выложила в Facebook. Орган на снимке превратился в сплошное светлое пятно.

Автор: facebook.com/irina.zaslavets

"Это одни из самых страшных легких, которые я видела в жизни", - сказала мне руководительница реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи Львова", - написала Заславец.

Автор: facebook.com/irina.zaslavets

Она также добавила, что из Винников в критическом состоянии в медучреждение привезли 18 пациентов с Covid-19. 7 в реанимации.

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Легкие умерших вследствие Covid-19 отличаются от типичного состояния и больше напоминают печень. Внутри легкие меняются через тромбы. "Коронавирусную" пневмонию ни с чем не перепутаешь, рассказали патологоанатомы Львовского областного морга.