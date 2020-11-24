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вторник, 24 ноября 2020 08:08

Легкие напоминают печень: патологоанатомы рассказали о Covid-умерших

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Легкие напоминают печень: патологоанатомы рассказали о Covid-умерших
После смерти коронавирус уже не так активен, но опасность заразиться все равно есть, говорят медики. Фото: tsn.ua

Легкие умерших вследствие Covid-19 отличаются от типичного состояния и больше напоминают печень.

Внутри легкие меняются через тромбы. "Коронавирусную" пневмонию ни с чем не перепутаешь, рассказали патологоанатомы Львовского областного морга.

"Легочная ткань в норме должна проваливаться под пальцами, а здесь она очень плотная", - пояснил Дмитрий Бондарев, передает ТСН.

Он за пол года уже провел более 90 вскрытий тел умерших от Covid-19. Молодой пациентке было 40 лет.

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После смерти вирус в теле человека уже не так активен, но опасность заразиться у патологоанатомов все равно есть. Обычно врачи пытаются делать вскрытие хотя бы через день-два. Помещать тела умерших от коронавируса в целлофановые пакеты уже не обязательно. Нынешние правила позволяют перевозить их даже просто под простыней, предварительно обработав спецсредствами.

По статистике Львовского областного морга, на пять вскрытий только один - без диагноза Covid-19. По словам Бондарева, от коронавируса чаще умирают люди старше 60 лет. Они имеют сложные формы инфекции, избыточный вес и сахарный диабет.

По состоянию на утро 23 ноября, в Украине обнаружили 635 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 075 - летальные. 124 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 291 060 пациентов, из них за последние сутки - 4143.

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