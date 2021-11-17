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Показали разницу влияния вакцин в качестве третьей бустерной дозы после курса китайского Coronavac

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Бустерная (третья) доза вакцинами от AstraZeneca или Pfizer после курса CoronaVac резко повышает эффективность защиты против Covid-19.

Показана эффективность двухдозного курса CoronaVac против инфицирования на уровне 54%, пишет пресс-служба Минздрава Чили, а также медики Малайзии, которые проводят аналогичную бустерную вакцинацию.

В Украине применяется только одна инактивированная (на основе "убитого" вируса) вакцина против Covid-19 – CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Третья доза той или иной вакциной после курса "коронавака" усиливает защиту:

– до 74% повышает эффективность дополнительная доза CoronaVac;

– до 94% – доза AstraZeneca;

– до 95% – доза Pfizer.

  Третья бустерная доза после КоронаВака
Третья бустерная доза после КоронаВака
  Третья бустерная доза после КоронаВака
Третья бустерная доза после КоронаВака

Бустер давали после курса "коронавака".

Вот результаты против симптомов ковида:

– до 80% повышает эффективность дополнительная доза CoronaVac;

– до 93% – доза AstraZeneca;

– до 90% – доза Pfizer.

Против госпитализации:

– до 88% повышает эффективность дополнительная доза CoronaVac;

– до 96% – доза AstraZeneca;

– до 87% – доза Pfizer.

"Эти результаты подтверждают решение начать давать бустеры людям, иммунизированным инактивированными вакцинами", – подчеркнули в Минздраве Чили.

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Министерство здравоохранения утвердило противопоказания к вакцинации от Covid-19. Тяжелая аллергическая реакция на первую дозу является пожизненным поводом не прививаться. А людям с признаками острой респираторной инфекции следует отложить вакцинацию на две недели.

От коронавируса прививают через 14 дней после вакцинации от других инфекционных болезней. Не рекомендуется вакцинироваться при лечении препаратами из плазмы крови людей, перенесших Covid-19. Это разрешено через три месяца после завершения курса терапии.

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