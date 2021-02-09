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Показали комнатное растение, которая спасает при ревматизме

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Показали комнатное растение, которая спасает при ревматизме
Золотой ус снимает боль при ревматизме и гастрите. Фото: brovarnya-rivne.com

Рекордсменом по содержанию полезных веществ является золотой ус, потому что обладает противовоспалительным действием.

Он помогает при гастрите, колите, бронхите, угрях, радикулите, варикозе или геморрое. При этих нарушениях надо пить настойку из сока, а при радикулите или ревматизме - втирать в нужное место.

Стоит срезать стебель золотой усы на настойки из более девяти колен. К этому времени оно не имеет целебные свойства. Положить в холодильник в пленке в неделю. Так растение будет больше пользы. Затем разделить стебли на "коленца".

Компресс

Их 40 залить 500 мл водки. Настоять 2 недели в темном месте и тогда средство использует для компрессов на ночь. Приложить к больным местам и замотать платком, чтобы содержалось тепло.

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Прием

Надо выжать сок и его 20 капель разбавить 1 ст. л. воды, пить трижды в день.

Или 15 стеблей залить 500 мл водки. Поставить на неделю в темное место, ежедневно встряхивая. Процедить и хранить в шкафу. Принимать настой по 30 капель с половиной стакана воды за полчаса до еды два раза в день.

Надо точно соблюдать дозировку. Больше не означать лучше. При бесконтрольном приеме золотой ус вызывает отеки, понос, рвоту и головную боль. Средство запрещен людям с болезнями почек, беременным, женщинам с грудным вскармливанием.

Вернуть обоняние после Covid-19 можно с помощью обычного апельсина.

Парень рассказал о ямайский рецепт, который помог им с матерью преодолеть симптомы, в TikTok. Видео с лайфхак уже вступило более 23 млн просмотров.

Сначала следует поместить апельсин на огонь и дождаться, пока фрукт почернеет. Затем очистить кожуру и положить мякоть в стакан. Размяв мякоть вилкой, нужно смешать ее с коричневым сахаром.

Автор: Екатерина Романчук
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