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вторник, 09 февраля 2021 16:28

Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19

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Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Рецепт стал настолько популярным, что его начали комментировать даже врачи. Фото: pixabay.com

Вернуть обоняние после Covid-19 можно с помощью обычного апельсина.

Парень рассказал про ямайский рецепт, который помог им с матерью преодолеть симптомы, в TikTok. Видео с лайфхаком уже набрало более 23 млн просмотров.

Сначала нужно поместить апельсин на огонь и дождаться, пока фрукт почернеет. Затем очистить кожуру и положить мякоть в стакан. Размяв мякоть вилкой, следует смешать ее с коричневым сахаром.

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Рецепт стал настолько популярным, что его начали комментировать даже врачи. Британский хирург Радж Каран считает, что трюк с апельсином работает как физиотерапия и тренирует обонятельный нерв.

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Потерю обоняния или вкуса при Covid-19 в легкой форме имеют 86% больных, 4,5% умеренно больных и 6,9% больных с тяжелыми или критическими случаями.

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