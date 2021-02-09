Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19

Вернуть обоняние после Covid-19 можно с помощью обычного апельсина.
Парень рассказал про ямайский рецепт, который помог им с матерью преодолеть симптомы, в TikTok. Видео с лайфхаком уже набрало более 23 млн просмотров.
Сначала нужно поместить апельсин на огонь и дождаться, пока фрукт почернеет. Затем очистить кожуру и положить мякоть в стакан. Размяв мякоть вилкой, следует смешать ее с коричневым сахаром.
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Рецепт стал настолько популярным, что его начали комментировать даже врачи. Британский хирург Радж Каран считает, что трюк с апельсином работает как физиотерапия и тренирует обонятельный нерв.
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Потерю обоняния или вкуса при Covid-19 в легкой форме имеют 86% больных, 4,5% умеренно больных и 6,9% больных с тяжелыми или критическими случаями.
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