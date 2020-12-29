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вторник, 29 декабря 2020 15:56

Перечислили опаснейшие осложнения, которые вызывает коронавирус

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Перечислили опаснейшие осложнения, которые вызывает коронавирус
Фиксировали также осложнения, связанные с состоянием системы кровообращения. Фото: pixabay.com

После коронавирусной инфекции могут возникать осложнения в виде психических заболеваний, проблем со слухом, выпадения волос и импотенции.

Такой вывод сделали ученые, проанализировав данные более чем 70 тыс. больных Covid-19 американцев. Свой отчет они опубликовали в журнале Canadian Medical Association Journal.

Чаще всего возникают осложнения, связанные с заболеваниями дыхательной системы. Это пневмония, которой болеют около 27,6% ото всех людей с Covid-19, острый респираторный дистресс-синдром, острая инфекция нижних дыхательных путей, дыхательная недостаточность, которую наблюдали у 22,6%, пневмоторакс и почечная недостаточность, которую имели около 11,8% ото всех больных.

Фиксировали также осложнения, связанные с состоянием системы кровообращения, а именно: остановка сердца, острый миокардит, гематологические нарушения и нарушения обоняния и вкуса.

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Многие люди, переболевшие коронавирусом, заметили, что у них ухудшилось состояние зубов. Исследования показывают, что это может быть связано с плохим насыщением головы кровью. Это следствие проблем с сосудами.

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