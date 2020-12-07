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вторник, 08 декабря 2020 14:05

"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
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Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.
Фото: Москвитис Влада
Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.
Гипериммунный глобулин создают на основе плазмы крови людей, переболевших коронавирусом.
Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.
Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.

В Украине завершились клинические исследования иммуноглобулина "Биовен". Препарат лечит тяжелые осложнения, вызванные Covid-19 и в четыре раза уменьшает количество летальных случаев. Результаты исследований показали, пациент освобождает аппарат искусственной вентиляции легких на 5-7 дней быстрее, а общее выздоровление происходит на 7-9 дней быстрее. Средство включили в протокол лечения коронавирусной инфекции.

Иммуноглобулин создают на основе плазмы крови здорового человека. Gazeta.ua побывала в столичном донорском центре Biopharma Plasma, чтобы проследить как происходит забор биоматериала для дальнейшего использования в производстве препарата.

В двери многоэтажного бизнес-центра Левобережный поспешно забегает худощавая женщина лет двадцати в сером пальто. Зайдя в лифт протискивается сквозь людей и нажимает 8 этаж.

- А, вы тоже в плазмацентр? - спрашивает она, нервно поправляя каштановые волосы.

- Да, - отвечает хмурый мужчина 40 лет. Сосредоточено печатает сообщение в мессенджере и не обращает ни на кого внимания. - Вот и приехали, прошу на выход, барышни.

- Попадаем в длинный и светлый коридор. Заходим в дверь слева и оказываемся в помещение в бело-красных цветах. Оригинальности добавляют диковинные стулья с причудливыми дырками в спинках и кресла, на которых люди сдают кровь. Уютно. В окне панорамный вид на Киев.

Автор: Москвитис Влада
  Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.
Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.

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- Раздевайтесь, вот в корзине бахилы, прошу их одеть, верхнюю одежду оставьте, пожалуйста, в шкафу, - говорит Ольга Хиоаре, руководитель столичного плазмацентра Биофарма, 31 год. Показывает путь, который преодолевает донор перед сдачей крови. - Сначала человек проходит к нашим фельдшерам-лаборантам для того, чтобы они зарегистрировали его в программном продукте, заполнили все необходимые документы, определили группу крови, сделали необходимые анализы. После чего готовы результаты вклеиваются в карточку, а человек идет на консультацию к терапевту.

Проходим к врачу. В кабинете, разделенном пополам сидят двое специалистов, принимающих доноров. Интересуются приобретенными и хроническими заболеваниями, изучают анализы крови.

- Если все хорошо и нет противопоказаний дают разрешение на донацию, - добавляет руководитель.

Из кухни раздается звук кипящего чайника, там доноры едят печенье и пьют чай. Это обязательная процедура перед донацией.

Голодным на донацию лучше не ложиться, организм может функционировать ненужным образом, например, упасть давление

- В приказе о донорстве крови и ее компонентов прописано, что должен быть сладкий чай, то есть 30 граммов сахара на стакан, это 3 столовые ложки, чтобы глюкоза была хорошая. Печенье также лучше поесть, потому что если утром донор забыл позавтракать - голодным на донацию лучше не ложиться, организм может функционировать ненужным образом, например, упасть давление, - продолжает Хиоаре.

На экране высвечиваются имя и фамилия одного из доноров - мужчина в хорошей спортивной форме с татуировками на руке подходит к шестому окну, сверяет свои данные, чтобы все штрихкоды сошлись с его номером, после чего идет на донацию. Неподалеку от него уже сдает плазму девушка в очках с синей оправой и такого же цвета свитере. С одной руки торчит игла, в другой держит сумочку.

- На ковид я не болела, но увидела рекламу и захотела сделать что-то хорошее. Перед этим я прочитала инструкцию донора, там есть диета и противопоказания. Нельзя пить алкоголь за двое суток, за сутки есть жирное, копченое, молочное, орехи, еще многое чего, весь список не помню, но он есть в интернете. Я все прочитала, выполнила и пришла, - говорит Анжела.

- А вам не больно, - спрашивает худощавая блондинка, которая только собирается на донацию, - потому-то волнуюсь, очень боюсь уколов.

- Немного, но только когда иглу вводят, а так не больно. Мне хорошо, если возникнут какие-то проблемы можно позвать врача он сразу прибежит и поможет, волноваться нечего.

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Наряду суетится медсестра, не сводит глаз с доноров. Защищенная не менее, чем космонавт. На ней перчатки, щиток, маска, шапочка.

- Я подключаю к системе, колю вену, как на обычную капельницу, только здесь игла большая, собираю плазму и смотрю за донором. Процедура длится от 45 до 60 минут. Сегодня через меня прошло около 5 человек. - рассказывает Елена Чигирина, медсестра, 46 лет.

Автор: Москвитис Влада
  Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.
Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.

В комнате резко разносится странный звук, пищит аппарат для донации, медсестра подбегает к нервозной блондинки, у нее упало давление. Зовет врача, тот осматривает ее.

- Процедура состоит из трех циклов. Сначала у донора надутая манжетка, она давит на вену, кровь идет из вены, попадает в аппарат в центрифужный колокол, он все время вращается, разделяя клетки крови на плазму и на эритроциты и тромбоциты, - объясняет руководитель. - Плазма - это желтая прозрачная жидкость, она собирается в пакет, а красные клетки затем возвращаются донору, в этом же первом цикле, вместе с физиологическим раствором и таких циклов три.

Неподалеку от Елены лежит женщина 25-ти лет в белом свитере и со смартфоном в руке. Ее пакет с плазмой наполовину полный.

Автор: Москвитис Влада
  Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.
Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.

- Два месяца назад я переболела коронавирусом. Болезнь протекала в легкой форме, хотя и была температура, ломота в теле, странные боли, которых раньше не было даже при гриппе, но к счастью вылечилась. Поэтому и пришла, чтобы помочь людям, страдающим ковидом, которые тяжелее переносят болезнь, - говорит Инна Мельниченко, 25 лет.

Постепенно людей становится все больше. С 16 кресел занято 7. Через час включается приятная музыка, это означает, что донация завершена. Инна поднимается с кресла и направляется к пятому окна где ее встречает кассирша Светлана.

- Я провожу выплаты донорам. За пол дня через меня прошло около 10 человек, но еще не вечер. Например, в эту субботу было более 40. Приходят даже семьями. Пока родители сдают плазму, дети играют, потому что донором может стать только совершеннолетний, - говорит кассир Светлана Юдицкая, 52 года.

Признается, что работать здесь не боится, ведь приходят люди, которые уже переболели.

Если донор изъявил желание получить деньги и сдал обычную плазму - доплачивается компенсация за донацию 200 грн

- Есть донорство платное и бесплатное. Всем компенсируют обед в размере 73 грн. Если человек изъявил желание получить деньги и сдал обычную плазму - доплачивается 200 грн. Если же у донора находят антитела к Covid-19 и он был платным - добавляют около 770 грн. Вместе это около тысячи гривен - добавляет Хиоаре.

Кроме столицы донорские центры Biopharma Plasma также есть в Черкассах, Сумах, Харькове, Днепре, Конотопе и Шостке. Все желающие могут присоединиться к донорского движения. Кроме оздоровления огранизма каждая донация - это и шанс на выздоровление для тяжелобольных. Ведь в мире не существует искусственных заменителей компонентов крови, а сейчас, учитывая последствия пандемии, вообще наблюдается глобальный дефицит плазмы, из которой создают жизненно необходимые лекарства. Поэтому можно с уверенностью говорить, что борьба с COVID-19 начинается именно с донорского кресла. Не будьте равнодушными - спасите чью-то жизнь.

0800600003 (бесплатная горячая линия для консультаций)

За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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