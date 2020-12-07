"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19

Фото: Москвитис Влада

В Украине завершились клинические исследования иммуноглобулина "Биовен". Препарат лечит тяжелые осложнения, вызванные Covid-19 и в четыре раза уменьшает количество летальных случаев. Результаты исследований показали, пациент освобождает аппарат искусственной вентиляции легких на 5-7 дней быстрее, а общее выздоровление происходит на 7-9 дней быстрее. Средство включили в протокол лечения коронавирусной инфекции.

Иммуноглобулин создают на основе плазмы крови здорового человека. Gazeta.ua побывала в столичном донорском центре Biopharma Plasma, чтобы проследить как происходит забор биоматериала для дальнейшего использования в производстве препарата.

В двери многоэтажного бизнес-центра Левобережный поспешно забегает худощавая женщина лет двадцати в сером пальто. Зайдя в лифт протискивается сквозь людей и нажимает 8 этаж.

- А, вы тоже в плазмацентр? - спрашивает она, нервно поправляя каштановые волосы.

- Да, - отвечает хмурый мужчина 40 лет. Сосредоточено печатает сообщение в мессенджере и не обращает ни на кого внимания. - Вот и приехали, прошу на выход, барышни.

- Попадаем в длинный и светлый коридор. Заходим в дверь слева и оказываемся в помещение в бело-красных цветах. Оригинальности добавляют диковинные стулья с причудливыми дырками в спинках и кресла, на которых люди сдают кровь. Уютно. В окне панорамный вид на Киев.

Автор: Москвитис Влада Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.

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- Раздевайтесь, вот в корзине бахилы, прошу их одеть, верхнюю одежду оставьте, пожалуйста, в шкафу, - говорит Ольга Хиоаре, руководитель столичного плазмацентра Биофарма, 31 год. Показывает путь, который преодолевает донор перед сдачей крови. - Сначала человек проходит к нашим фельдшерам-лаборантам для того, чтобы они зарегистрировали его в программном продукте, заполнили все необходимые документы, определили группу крови, сделали необходимые анализы. После чего готовы результаты вклеиваются в карточку, а человек идет на консультацию к терапевту.

Проходим к врачу. В кабинете, разделенном пополам сидят двое специалистов, принимающих доноров. Интересуются приобретенными и хроническими заболеваниями, изучают анализы крови.

- Если все хорошо и нет противопоказаний дают разрешение на донацию, - добавляет руководитель.

Из кухни раздается звук кипящего чайника, там доноры едят печенье и пьют чай. Это обязательная процедура перед донацией.

Голодным на донацию лучше не ложиться, организм может функционировать ненужным образом, например, упасть давление

- В приказе о донорстве крови и ее компонентов прописано, что должен быть сладкий чай, то есть 30 граммов сахара на стакан, это 3 столовые ложки, чтобы глюкоза была хорошая. Печенье также лучше поесть, потому что если утром донор забыл позавтракать - голодным на донацию лучше не ложиться, организм может функционировать ненужным образом, например, упасть давление, - продолжает Хиоаре.

На экране высвечиваются имя и фамилия одного из доноров - мужчина в хорошей спортивной форме с татуировками на руке подходит к шестому окну, сверяет свои данные, чтобы все штрихкоды сошлись с его номером, после чего идет на донацию. Неподалеку от него уже сдает плазму девушка в очках с синей оправой и такого же цвета свитере. С одной руки торчит игла, в другой держит сумочку.

- На ковид я не болела, но увидела рекламу и захотела сделать что-то хорошее. Перед этим я прочитала инструкцию донора, там есть диета и противопоказания. Нельзя пить алкоголь за двое суток, за сутки есть жирное, копченое, молочное, орехи, еще многое чего, весь список не помню, но он есть в интернете. Я все прочитала, выполнила и пришла, - говорит Анжела.

- А вам не больно, - спрашивает худощавая блондинка, которая только собирается на донацию, - потому-то волнуюсь, очень боюсь уколов.

- Немного, но только когда иглу вводят, а так не больно. Мне хорошо, если возникнут какие-то проблемы можно позвать врача он сразу прибежит и поможет, волноваться нечего.

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Наряду суетится медсестра, не сводит глаз с доноров. Защищенная не менее, чем космонавт. На ней перчатки, щиток, маска, шапочка.

- Я подключаю к системе, колю вену, как на обычную капельницу, только здесь игла большая, собираю плазму и смотрю за донором. Процедура длится от 45 до 60 минут. Сегодня через меня прошло около 5 человек. - рассказывает Елена Чигирина, медсестра, 46 лет.

Автор: Москвитис Влада Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.

В комнате резко разносится странный звук, пищит аппарат для донации, медсестра подбегает к нервозной блондинки, у нее упало давление. Зовет врача, тот осматривает ее.

- Процедура состоит из трех циклов. Сначала у донора надутая манжетка, она давит на вену, кровь идет из вены, попадает в аппарат в центрифужный колокол, он все время вращается, разделяя клетки крови на плазму и на эритроциты и тромбоциты, - объясняет руководитель. - Плазма - это желтая прозрачная жидкость, она собирается в пакет, а красные клетки затем возвращаются донору, в этом же первом цикле, вместе с физиологическим раствором и таких циклов три.

Неподалеку от Елены лежит женщина 25-ти лет в белом свитере и со смартфоном в руке. Ее пакет с плазмой наполовину полный.

Автор: Москвитис Влада Иммуноглобулин "Биовен" создают на основе плазмы крови здорового человека.

- Два месяца назад я переболела коронавирусом. Болезнь протекала в легкой форме, хотя и была температура, ломота в теле, странные боли, которых раньше не было даже при гриппе, но к счастью вылечилась. Поэтому и пришла, чтобы помочь людям, страдающим ковидом, которые тяжелее переносят болезнь, - говорит Инна Мельниченко, 25 лет.

Постепенно людей становится все больше. С 16 кресел занято 7. Через час включается приятная музыка, это означает, что донация завершена. Инна поднимается с кресла и направляется к пятому окна где ее встречает кассирша Светлана.

- Я провожу выплаты донорам. За пол дня через меня прошло около 10 человек, но еще не вечер. Например, в эту субботу было более 40. Приходят даже семьями. Пока родители сдают плазму, дети играют, потому что донором может стать только совершеннолетний, - говорит кассир Светлана Юдицкая, 52 года.

Признается, что работать здесь не боится, ведь приходят люди, которые уже переболели.

Если донор изъявил желание получить деньги и сдал обычную плазму - доплачивается компенсация за донацию 200 грн

- Есть донорство платное и бесплатное. Всем компенсируют обед в размере 73 грн. Если человек изъявил желание получить деньги и сдал обычную плазму - доплачивается 200 грн. Если же у донора находят антитела к Covid-19 и он был платным - добавляют около 770 грн. Вместе это около тысячи гривен - добавляет Хиоаре.

Кроме столицы донорские центры Biopharma Plasma также есть в Черкассах, Сумах, Харькове, Днепре, Конотопе и Шостке. Все желающие могут присоединиться к донорского движения. Кроме оздоровления огранизма каждая донация - это и шанс на выздоровление для тяжелобольных. Ведь в мире не существует искусственных заменителей компонентов крови, а сейчас, учитывая последствия пандемии, вообще наблюдается глобальный дефицит плазмы, из которой создают жизненно необходимые лекарства. Поэтому можно с уверенностью говорить, что борьба с COVID-19 начинается именно с донорского кресла. Не будьте равнодушными - спасите чью-то жизнь.

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За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284.