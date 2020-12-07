Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 821 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284.

Всего, по состоянию на утро 7 декабря, имеем 821 947 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 13 733 - летальные. 145 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 423 704 пациента, из них за последние сутки - 5123, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1526, Днепропетровской - 960, Одесской - 662, Киевской - 635 и Сумской - 477 - областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 81335 случаев;

Винницкая область - 18 714 случаев;

Волынская область - 26 211 случаев;

Днепропетровская область - 45 040 случаев;

Донецкая область - 25792 случая;

Житомирская область - 32 318 случаев;

Закарпатская область - 24 663 случая;

Запорожская область - 36 937 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;

Киевская область - 43854 случая;

Кировоградская область - 6360 случаев;

Луганская область - 7088 случаев;

Львовская область - 50 175 случаев;

Николаевская область - 21 429 случаев;

Одесская область - 51 810 случаев;

Полтавская область - 25 655 случаев;

Ровенская область - 33 714 случаев;

Сумская область - 33 658 случаев;

Тернопольская область - 29 788 случаев;

Харьковская область - 59 393 случая;

Херсонская область - 12 159 случаев;

Хмельницкая область - 32 429 случаев;

Черкасская область - 27 167 случаев;

Черновицкая область - 35 378 случаев;

Черниговская область - 21 442 случая.

Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над перечнем ограничений. Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании Правительства 9 декабря.