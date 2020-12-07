Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2745
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1458
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1503
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1719
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 279
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1026
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5679
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
7
4
3
2
6
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Правоохранители задержали банду наркодилеров
Правоохранители задержали банду наркодилеров
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
Полиция будет пратрулювать на украинских электробайках
В Киевской области упал самолет: есть пострадавшие
В Киевской области упал самолет: есть пострадавшие
Украинец пытался вывезти за границу пневматические винтовки и револьверы
Украинец пытался вывезти за границу пневматические винтовки и револьверы
Видео
Все видео
Украина отмечает День Вооруженных сил
Украина отмечает День Вооруженных сил
Провели Всеукраинскую перепись населения
Провели Всеукраинскую перепись населения
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Чернобыльская электростанция навсегда прекратила работу
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Фабрика под Киевом вляпалась в скандал - продавали игрушки с логотипом армии РФ
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2745
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1512
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1026
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 495
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 405
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
понедельник, 07 декабря 2020 08:32

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные

  Комментировать
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 821 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284.

Всего, по состоянию на утро 7 декабря, имеем 821 947 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 13 733 - летальные. 145 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 423 704 пациента, из них за последние сутки - 5123, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1526, Днепропетровской - 960, Одесской - 662, Киевской - 635 и Сумской - 477 - областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что закроют в случае локдауна - обьяснение Минздрава

Ситуация в областях:

г. Киев - 81335 случаев;
Винницкая область - 18 714 случаев;
Волынская область - 26 211 случаев;
Днепропетровская область - 45 040 случаев;
Донецкая область - 25792 случая;
Житомирская область - 32 318 случаев;
Закарпатская область - 24 663 случая;
Запорожская область - 36 937 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;
Киевская область - 43854 случая;
Кировоградская область - 6360 случаев;
Луганская область - 7088 случаев;
Львовская область - 50 175 случаев;
Николаевская область - 21 429 случаев;
Одесская область - 51 810 случаев;
Полтавская область - 25 655 случаев;
Ровенская область - 33 714 случаев;
Сумская область - 33 658 случаев;
Тернопольская область - 29 788 случаев;
Харьковская область - 59 393 случая;
Херсонская область - 12 159 случаев;
Хмельницкая область - 32 429 случаев;
Черкасская область - 27 167 случаев;
Черновицкая область - 35 378 случаев;
Черниговская область - 21 442 случая.

Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над перечнем ограничений. Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании Правительства 9 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Авиация и карликовые лодки нанесли удар авиабазе

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 42309
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка Просмотров: 8631
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 7614
Историк рассказал о &quot;болезни&quot; Путина
Историк рассказал о "болезни" Путина Просмотров: 6669
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик
 Просмотров: 6174
Общество
По всей Украине ударят морозы, а снег выпадет в одной из областей
По всей Украине ударят морозы, а снег выпадет в одной из областей Просмотров: 198
Гороскоп на 7 декабря: чем удивит первый понедельник зимы
Гороскоп на 7 декабря: чем удивит первый понедельник зимы
 Просмотров: 675
На Буковине обнаружили 220 новых случаев Covid-19
На Буковине обнаружили 220 новых случаев Covid-19 Просмотров: 45
Выборы мэра в Кривом Роге: пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР
Выборы мэра в Кривом Роге: пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР Просмотров: 171
Людмила Подолян выполняет редкие украинские песни на своем YouTube-канале
Людмила Подолян выполняет редкие украинские песни на своем YouTube-канале
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
4
Украина создала собственную армию
2
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
1
Украина отмечает День Вооруженных сил
Голосов: 54214
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть