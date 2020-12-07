Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 8641 нового больного коронавирусом. Из них детей - 390, медработников - 284.
Всего, по состоянию на утро 7 декабря, имеем 821 947 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 13 733 - летальные. 145 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 423 704 пациента, из них за последние сутки - 5123, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1526, Днепропетровской - 960, Одесской - 662, Киевской - 635 и Сумской - 477 - областях.
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Ситуация в областях:
г. Киев - 81335 случаев;
Винницкая область - 18 714 случаев;
Волынская область - 26 211 случаев;
Днепропетровская область - 45 040 случаев;
Донецкая область - 25792 случая;
Житомирская область - 32 318 случаев;
Закарпатская область - 24 663 случая;
Запорожская область - 36 937 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 438 случаев;
Киевская область - 43854 случая;
Кировоградская область - 6360 случаев;
Луганская область - 7088 случаев;
Львовская область - 50 175 случаев;
Николаевская область - 21 429 случаев;
Одесская область - 51 810 случаев;
Полтавская область - 25 655 случаев;
Ровенская область - 33 714 случаев;
Сумская область - 33 658 случаев;
Тернопольская область - 29 788 случаев;
Харьковская область - 59 393 случая;
Херсонская область - 12 159 случаев;
Хмельницкая область - 32 429 случаев;
Черкасская область - 27 167 случаев;
Черновицкая область - 35 378 случаев;
Черниговская область - 21 442 случая.
Правительство не будет вводить в декабре жесткий карантин. Однако, с учетом динамики заболеваемости, вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. Правительство совместно с местными властями работает над перечнем ограничений. Полный перечень возможных карантинных ограничений будет представлен на заседании Правительства 9 декабря.
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