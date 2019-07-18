Похудеть за 6 дней: как работает новомодная монодиета

Монодиета "6 лепестков" помагает похудеть почти на 5 кг за 6 дней. Фото: style.nv.ua

Шведский диетолог Анна Йоханссон создала монодиету, которой нужно придерживаться 6 дней.

Смысл диеты, которая получила название "6 лепестков", заключается в том, что необходимо есть один и тот же вид продукта в течение дня.

Диетолог предлагает визуальное составление меню, оформленное в виде цветка - лепестку соответствует день и основной продукт.

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Эта монодиета ограничивает организм в снабжении основными компонентами рациона, поэтому длительное соблюдение опасно для здоровья. Ежедневное меню в граммах предусматривает возможность применения к 500 гр белковых продуктов, до 1,5 кг растительных продуктов и в 300 гр зерновых продуктов.

Можно употреблять много жидкости. Кофе не запрещен, но без сахара и сливок.

Автор диеты отмечает, что всего за сутки диета позволяет похудеть от 0,5 до 0,8 кг. За весь период вы можете потерять около 4,8 килограмма.

Йоханссон отмечает, что меню менять нельзя - важно соблюдать предложенной концепции.

День 1. Выберите любой вид рыбы - треска, хек, лосось, минтай, скумбрия. В течение одного дня вы можете съесть жирную и постную рыбу, приготовленную в духовке, приготовленную на пару или вареную. Не допускается добавление растительного масла, специй и соли.

День 2. В рационе только овощи. Вы можете съесть до полутора килограммов любых овощей. Летом это могут быть болгарский перец, помидоры, огурцы, а зимой - капуста, морковь и свекла. Разрешается включать в рацион замороженные продукты.

День 3. Куриное филе можно отварить или запечь в духовке в фольге. Разделите мясо на пять приемов пищи и ешьте в течение дня. В этот день пейте много воды.

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День 4. Употребляйте только злаки. Меню этого дня составлен из расчета двести грамм сухих хлопьев, плюс еще сто грамм цельнозернового хлеба. Вы можете выбрать любую крупу. Подойдет Геркулес, ячмень, коричневый рис. Идеальным компонентом этого дня будут пшеничные или овсяные отруби, которые вы можете использовать с водой вместо хлеба.

День 5. Только сыр. При покупке товара в магазине выбирайте сыр с содержанием жира до двадцати процентов. В этот день разрешено включить 300 мл обезжиренного кефира.

День 6. В рационе только фрукты. В последний день в рацион входят все виды фруктов, кроме бананов и винограда. Ешьте до полутора килограммов яблок, груш, вишни, абрикосов, персиков и других фруктов.

Чтобы выйти из диеты на 7 день лучше наполнить рацион белком. Прекрасно подойдет куриная грудка со злаками.

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