Похудение имеет еще один положительный эффект

Исследователи из Национального медицинского центра в Калифорнии (США) пришли к выводу, что похудение значительно снижает риск развития рака молочной железы у женщин.
Специалисты проследили за жизнью и здоровьем более 60 тисяч женщин, у которых ранее не было рака молочной железы, - пишет EurekAlert !.
В том числе они измеряли вес и параметры участниц.
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За почти 11,5 лет в 3 тысяч из женщин был обнаружен рак молочной железы. При этом оказалось, что те, кто потерял вес примерно на 5%, имели риск возникновения опухолей на 12% ниже по сравнению с женщинами со стабильной массой тела.
Ученые отметили, что у тех женщин, чей вес увеличивалась, риск рака возрастал на 54%.
Вывод ученых таков: похудения снижает риск развития рака молочной железы у женщин, а вот увеличение веса, наоборот, способствует развитию онкологии.
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