Похудение имеет еще один положительный эффект

За почти 11,5 лет в 3 тысяч из женщин обнаружили рак молочной железы. Фото: wworld.com.ua

Исследователи из Национального медицинского центра в Калифорнии (США) пришли к выводу, что похудение значительно снижает риск развития рака молочной железы у женщин.

Специалисты проследили за жизнью и здоровьем более 60 тисяч женщин, у которых ранее не было рака молочной железы, - пишет EurekAlert !.

В том числе они измеряли вес и параметры участниц.

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За почти 11,5 лет в 3 тысяч из женщин был обнаружен рак молочной железы. При этом оказалось, что те, кто потерял вес примерно на 5%, имели риск возникновения опухолей на 12% ниже по сравнению с женщинами со стабильной массой тела.

Ученые отметили, что у тех женщин, чей вес увеличивалась, риск рака возрастал на 54%.

Вывод ученых таков: похудения снижает риск развития рака молочной железы у женщин, а вот увеличение веса, наоборот, способствует развитию онкологии.

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