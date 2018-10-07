Ведущая "Сніданку" села на диету, чтобы спастись от ожирения и диабета

Ведущая " Сніданку 1 + 1" Неля Шовкопляс отказалась от многих вкусностей, когда диетолог ей пригрозил ожирением и диабетом, рассказывает в передаче "Светская жизнь".

"Сейчас минус 13 килограммов. Труднее всего было отказаться от соленых бочковых помидоров и огурцов, хлеба. Помидоры не жирные, но очень задерживают воду. Мне проверяли почки и сказали, что там уже песочек", - говорит телеведущая.

За помощью Неля пришла к диетологу Натальи Сомойленко.

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"Когда мы взвешивались первый раз, 90 килограммов, вес, с которым мы начали это, она сказала, что у меня уже первая степень ожирения. Звучит мерзко, но, когда я действительно задумалась о похудении, это диабет, о котором спросила диетолог. У меня бабушка по маминой линии от этого умерла . До того в своем весе чувствовала себя нормально я и не задумывалась. Именно это, что у меня может быть наследственная болезнь заставило меня похудеть. Не могу сказать, что хочу вернуться в 65 килограммов, которые у меня были, но не могу сказать, что хочу остановиться на своих 76-ти килограммах. Возможно, когда будет 70 и я добавлю спорт и увижу, что будет круто, то я, наверное, остановлюсь. Потому что многие говорят, что больше не надо худеть, даже Егор, говорит: "достаточно, ты и так красивая", - говори Шовкопляс.

Ранее главный хореограф проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко заявила , что хочет, чтобы сын и муж имели как можно больше общего. Мальчика назвали в честь отца - Алексей Алексеевич. "Я восхищаюсь своим супругом, поэтому хочу, чтобы мой сын был, как и мой муж, и, мне кажется, что если начать с имени, то все пойдет так же", - говорит Шоптенко.