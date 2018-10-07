Шоптенко рассказала об отношениях со старшим сыном супруга

Алена Шоптенко спокойна, когда супруг помагает с ребенком

Главный хореограф проекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко хочет, чтобы сын и супруг имели как можно больше общего. Об этом рассказала в передаче "Светская жизнь".

Мальчика назвали в честь отца - Алексей Алексеевич.

"Я восхищаюсь своим мужем, поэтому хочу, чтобы мой сын был, как и мой муж, и, мне кажется, что если начать с имени, то все пойдет так же", - говорит Шоптенко.

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"Очень хорошие отношения с первым сыном мужа, Виталиком, он нам "одалживает" на выходные свою няню. Виталий очень любит покупать брату игрушки, дает поиграть свои, говорит, что брат очень хорошенький. Мне кажется у них произошел очень хороший контакт", - добавляет хореограф.

Шоптенко призналась, что муж ей очень помогает в уходе за сыном.

"Супруг включается в тот момент, когда у меня паника и истерика. Я впервые мать, сначала мальчик был маленький совсем, не знаешь, как к нему подойти. Тогда папа хладнокровно присоединялся, поэтому я спокойна", - говорит хореограф.

По словам продюсеров "Танцев со звездами", в этом году дольше пришлось уговаривать пойти на проект певца Павла Зиброва. В прошлом году - Наталью Могилевскую.