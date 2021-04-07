Почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами

В Украине заканчивается вакцина Covishield компании AstraZeneca. Фото: pixabay.com

Украинцев вне группы риска, которые записались на прививку через приложение "Дія", не приглашают вакцинироваться остаточными дозами, поскольку очередь на вакцинацию от Covid-19 через е-сервис является листом ожидания только для своего этапа.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает "Украинская правда". Запись на остаточные дозы Covid-вакцины происходит через облгосадминистрации.

"Это не вопрос вакцинации остаточными дозами, а вопрос вакцинации в соответствии с дорожной картой. В "Дії" формируется лист ожидания, и когда наступает этап для человека, который записался в лист ожидания, лицо приоритетно записывают на вакцинацию", – сказал он.

В то же время в Украине заканчивается вакцина Covishield компании AstraZeneca.

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В Украине изменили некоторые пункты дорожной карты вакцинации, то есть нацплан. Согласно с нововведениями, остатки вакцины, которые не использовали для прививки, теперь можно применять. Лишними препаратами могут вакцинировать лидеров мнений, спортсменов, лидеров религиозной общины.