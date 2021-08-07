Почему веганы будут жить дольше - какие продукты защищают от болезней сердца

Диета на растительной основе может снизить кровяное давление. Фото: pixabay.com

Соблюдение веганской диеты может снизить риск сердечных заболеваний до 52%. Рацион должен состоять преимущественно из продуктов растительного происхождения.

Разнообразные фрукты и овощи, цельнозерновые, обезжиренные молочные продукты, рыба без кожи и курица, орехи и бобы помогут избежать проблем со здоровьем в дальнейшем.

И наоборот, исследователи советуют молодым людям ограничить потребление насыщенных жиров, соли, красного мяса, сладостей и сладких напитков, чтобы предотвратить сердечные приступы в среднем возрасте.

Ученые с Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты в Миннеаполисе исследовали рацион 5 тыс. человек в течение 32 лет. Результаты опубликовали в журнале Американской кардиологической ассоциации, передает Daily Mail.

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Диета на растительной основе может снизить кровяное давление, повысить уровень холестерина и помочь вам похудеть - все это факторы риска сердечных заболеваний.

За 32 года наблюдения исследователи обнаружили, что в 289 человек, которые принимали участие в исследовании и употребляли в большинстве продукты животного происхождения, развились сердечные заболевания, в частности сердечный приступ, инсульт, сердечная недостаточность, сердечная боль в груди или закупорка артерий.

Также было выявлено, если каждый день съедать 50 г обработанного мяса - бекон, ветчина и колбасы - риск ишемической болезни сердца увеличивается на 18%.

Свет, который мы используем вечером, мешает человеку худеть. Светодиодные лампы и электронные гаджеты со временем приводят к негативным последствиям. В частности, они влияют на скорость сжигания жировых клеток во сне.