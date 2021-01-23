Почему смертность от коронавируса не падает

Врач из Киева назвал причины высокой смертности от последствий коронавируса. ФОТО: Facebook.com

В Украине снижается количество новых инфицированных коронавируса, однако общая от болезни смертность не падает. Причиной являются сердечно-сосудистые заболевания, онкология и пневмонии, объяснил на своей странице в Facebook врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

"Какая-то доля этого показателя отвечает за недиагностированный ковид. Какая доля приходится на постковидные осложнения (когда ПЦР уже минус, а последствия сосудистых нарушений дают о себе знать)", - написал Дубровский.

По мнению врача, основная причина увеличения смертности в том, что большинство людей с сопутствующими заболеваниями полностью не обследуются.

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"Во-первых, во время эпидемии население потеряло доступность к оказанию медицинской помощи. Карантин, отказ от госпитализации плановых больных, отсроченные плановые операции, закрыты сосудистые, кардиологические отделения, уменьшение количества работающего медицинского персонала, забрали на работу с ковидом. Все те запущены , недолеченные, недообследованные пациенты с серьезными, особенно сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, потеряли необходимое время и внимание. Последствия - не заставляют себя долго ждать ".

Вторым фактором медик назвал массовую панику из-за страха заразиться коронавируса.

"Запуганное населения построило такое отношение к медицинской помощи," лучше посидеть и перетерпеть дома, чем ехать в больницу, где еще заразят! ". Такое отношение к медицинской системы привело к очень позднему сроку госпитализаций. К запущенным тяжелым формам как по ковиду, так и по другим болезнях. Никогда не забуду, что было в начале эпидемии, когда человека уже в критическом состоянии привозили, потому что до последнего не хотел или не мог обратиться в больницу из своих хронических проблем ", - подчеркнул Дубровский.

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В-третьих, причиной высокой смертности является малоэффективно дистанционное лечение.

"Не забывайте о широком объеме самолечения, который был спровоцирован отсутствием единой взвешенной информации и общего подхода к ковиду (вспомним все те схемы лечения в соцсетях, когда" осведомленные" пациенты советовали всем и каждому свою версию лечения ковида). Неконтролируемые приемы лишних лекарств, помноженные на постоянный стресс, панику и отчаяние точно не добавили здоровья населения в целом ", - отметил врач.

Американская компания Pfizer обязалась предоставить в этом году в 40 млн доз своей вакцины от коронавируса для бедных стран и стран со средним уровнем доходов. Соответствующий контракт компания подписала с ВОЗ в рамках инициативы COVAX, информирует Associated Press.