Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее

Новые штаммы коронавируса распространяются быстрее. ФОТО: pexels.com

Эволюционный биолог из университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) Сара Отто считает, что один из самых опасных штаммов коронавируса Sars-Cov-2 скоро ударит по нескольким странам мира.

Также она предложила объяснение того факта, что некоторые штаммы коронавируса быстрее распространяются по планете.

Так, новый штамм коронавируса B.1.1.7 уже охватил Великобританию и распространяется по США.

Он показался медикам столь опасным, что они убедили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь ввести в стране жесткий локдаун.

Ученые объясняют, что чаще всего новые штаммы возникают, когда вирус попадает в новую область с населением, которое ранее не было инфицировано, или добирается до слоев населения, которые ранее успешно противостояли вируса.

Мы находимся в гонке с вирусной эволюцией

Согласно некоторым исследованиям, В.1.1.7 способен распространяться на 40-80% быстрее, чем другие. При этом, пока нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что B.1.1.7 более смертоносным или вызывает более тяжелые последствия вирусом, констатирует Отто. Он лишь способен заражать большее количество людей в короткие сроки.

По словам Отто, большинство мутаций происходят в организме людей со слабой иммунной системой. Они становятся своего рода "лабораториями", в которых вирус совершенствует себя сам. Люди с сильным иммунитетом в относительно короткие сроки побеждают вирус, и он погибает.

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Однако в организме человека со слабым иммунитетом эта борьба растягивается во времени. Вирус многократно размножается в попытках взять верх над иммунитетом и в конечном итоге совершенствуется. Одним из результатов такого совершенствования является способность вируса быстрее проникать в организм человека. Именно поэтому новые штаммы вируса приобретают в первую очередь не больше смертоносность, а именно большую степень "заразности".

Чтобы защититься от новых штампов следует ограничить социальные контакты.

"Мы находимся в гонке с вирусной эволюцией. Нам нужно выпускать новые вакцины с максимальной скоростью, бороться с распространением новых штаммов путем ограничения путешествий и социальных взаимодействий ", - сказала Сара Отто.

Американская компания Pfizer обязалась предоставить в этом году в 40 млн доз своей вакцины от коронавируса для бедных стран и стран со средним уровнем доходов. Соответствующий контракт компания подписала с ВОЗ в рамках инициативы COVAX, информирует Associated Press.