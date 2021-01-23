Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 324
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1251
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 351
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1035
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1341
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 729
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1782
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 378
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2601
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1035
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 504
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 198
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 756
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2880
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 252
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
суббота, 23 января 2021 11:47

Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее

  Комментировать
Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее
Новые штаммы коронавируса распространяются быстрее. ФОТО: pexels.com

Эволюционный биолог из университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) Сара Отто считает, что один из самых опасных штаммов коронавируса Sars-Cov-2 скоро ударит по нескольким странам мира.

Также она предложила объяснение того факта, что некоторые штаммы коронавируса быстрее распространяются по планете.

Так, новый штамм коронавируса B.1.1.7 уже охватил Великобританию и распространяется по США.

Он показался медикам столь опасным, что они убедили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь ввести в стране жесткий локдаун.

Ученые объясняют, что чаще всего новые штаммы возникают, когда вирус попадает в новую область с населением, которое ранее не было инфицировано, или добирается до слоев населения, которые ранее успешно противостояли вируса.

Мы находимся в гонке с вирусной эволюцией

Согласно некоторым исследованиям, В.1.1.7 способен распространяться на 40-80% быстрее, чем другие. При этом, пока нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что B.1.1.7 более смертоносным или вызывает более тяжелые последствия вирусом, констатирует Отто. Он лишь способен заражать большее количество людей в короткие сроки.

По словам Отто, большинство мутаций происходят в организме людей со слабой иммунной системой. Они становятся своего рода "лабораториями", в которых вирус совершенствует себя сам. Люди с сильным иммунитетом в относительно короткие сроки побеждают вирус, и он погибает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: актуальная статистика

Однако в организме человека со слабым иммунитетом эта борьба растягивается во времени. Вирус многократно размножается в попытках взять верх над иммунитетом и в конечном итоге совершенствуется. Одним из результатов такого совершенствования является способность вируса быстрее проникать в организм человека. Именно поэтому новые штаммы вируса приобретают в первую очередь не больше смертоносность, а именно большую степень "заразности".

Чтобы защититься от новых штампов следует ограничить социальные контакты.

"Мы находимся в гонке с вирусной эволюцией. Нам нужно выпускать новые вакцины с максимальной скоростью, бороться с распространением новых штаммов путем ограничения путешествий и социальных взаимодействий ", - сказала Сара Отто.

Американская компания Pfizer обязалась предоставить в этом году в 40 млн доз своей вакцины от коронавируса для бедных стран и стран со средним уровнем доходов. Соответствующий контракт компания подписала с ВОЗ в рамках инициативы COVAX, информирует Associated Press.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Удачную инъекцию инсулина ввели со второй попытки

Самое читаемое
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса Просмотров: 25110
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 23301
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 21303
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт Просмотров: 11106
&quot;Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей&quot; - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
"Не понимаю, кто и зачем собрал этих людей" - что известно о заведении, в котором сгорели 15 человек
5
 Просмотров: 10485
Здоровье
Удачную инъекцию инсулина ввели со второй попытки
Удачную инъекцию инсулина ввели со второй попытки
 Просмотров: 63
В Институте рака разворовали инструментов на 10 млн грн
В Институте рака разворовали инструментов на 10 млн грн Просмотров: 216
Киевляне могут получить бесплатную вакцину от Covid-19, но не все
Киевляне могут получить бесплатную вакцину от Covid-19, но не все Просмотров: 198
Степанов о локдауне: "Достигли серьезной стабилизации"
Степанов о локдауне: "Достигли серьезной стабилизации" Просмотров: 171
92 бедные страны получат вакцины от коронавируса бесплатно - ВОЗ
92 бедные страны получат вакцины от коронавируса бесплатно - ВОЗ Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
2
Украина отмечает День Соборности государства
2
Времена Януковича возвращаются. Зеленский разочаровал - Сенцов
2
Еще 2 компании отказались от влюбленной в Россию блогерши
1
Москали из песен Виктора Цоя сделали оружие
Голосов: 1110
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть