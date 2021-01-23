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суббота, 23 января 2021 02:13

Бедным странам выделили 40 млн доз вакцин от Covid-19

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Бедным странам выделили 40 млн доз вакцин от Covid-19
Pfizer поможет бедным странам. Фото: Reuters

Американская компания Pfizer обязалась предоставить в этом году в 40 млн доз своей вакцины от коронавируса для бедных стран и стран со средним уровнем доходов.

Соответствующий контракт компания подписала с ВОЗ в рамках инициативы COVAX, информирует Associated Press.

Pfizer и ее партнер BioNTech предоставят вакцину глобальной инициативе COVAX, что обеспечивает равный доступ распределения вакцин, по некоммерческой цене для 92 стран. Поскольку для эффективного результата нужно вводить прививку дважды, вакцинироваться по этой программе смогут 20 млн человек.

Pfizer и BioNTech заявили, что также помогут системам здравоохранения стран справиться с хранением вакцины, которая должна находиться в холоде. Первые дозы будут доставлены в I квартале 2021 года.

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Ранее сообщалось, что вакцин выделят немного, только для медицинских работников.

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