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понедельник, 25 ноября 2019 03:28

Почему какао полезный напиток

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Почему какао полезный напиток
В чем польза какао.Фото: pinterest.com

Какао согревает и дарит приятные минуты наслаждения вкусом. Но, наряду с этим, в какао скрыта большая польза для нашего организма.

Напиток богат на фенилэфиламин - мощнейший антидепрессант. Он дарит прекрасное настроение и заряжает оптимизмом. Врачи рекомендуют пить какао студентам и школьникам в период экзаменов, а также спортсменам при подготовке к соревнованиям. Он повышает умственную и физическую активность, передает "Контракты.ua".

Теобромин дает бодрящий эффект, заряжая энергией и повышает работоспособность. Действует он мягче, чем кофеин. Именно поэтому пить какао можно даже тем, кому врачи запретили прикасаться к кофе.

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А железо и цинк - избавляют от анемии и проблем с кроветворением.

Пигмент меланин, что есть в какао - поглощает тепловые лучи, предохраняет кожу от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, помогая избежать летом перегревания и солнечных ударов и ожогов.

Какао не рекомендуют людям с болезнями нервной и сердечно-сосудистой систем, страдающим подагрой, мочекислым диатезом, сахарным диабетом, болезнями почек и печени. А также какао пить с осторожностью нужно аллергикам и людям с повышенным выделением желудочного сока.

Осенью начинается сезон простуд и разгула инфекций важно подбирать продукты, которые позволят не заболеть и укрепят иммунитет. Врачи говорят, что питание должно быть сбалансированным постоянно, однако осенью определенным продуктам стоит уделить внимание.

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