Почему иммунитет после прививки от Covid-19 может не выработаться - назвали причину

По состоянию на 26 марта в Украине за сутки привито 18 738 тыс. человек. Фото: pexels-artem-podrez

Если иммунитет выработался после введения первой дозы вакцины против коронавирусной болезни, повторную инъекцию делать не нужно. Кроме того, известны случаи, когда после прививки 2 дозами препарата никакого эффекта не было. Оказывается, все зависит от индивидуальных показателей организма.

Об этом Gazeta.ua рассказал Олег Мусий, медицинский директор сервиса DocRadar, министр здравоохранения 2014 года.

"Любую вакцину нужно вводить дважды. Поскольку, как правило, все вакцины после первой дозы дают примерно 60% эффективности выработки иммунитета, а после второго введения - от 80% до 95%. Поэтому вводят вторую дозу. Хотя теоретически для 60% людей достаточно и одной. Чтобы это понять, надо сделать анализ через три, а лучше четыре недели на титр антител. Тогда станет ясно, достаточно ли человек имеет иммунитета, вызванного первой дозой, или нет", - сказал Мусий.

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Экс-министр здравоохранения добавил, что примерно у 10% людей даже после введения второй дозы иммунитет против Covid-19 не вірабатівается. Это связано с особенностью иммунной системы конкретного человека.

"Бывают и такие случаи, что люди, даже переболев SARS-CoV-2, не имеют антител. Поэтому они могут болеть и 2-3 раза тем же штаммом", - рассказал Мусий.

По состоянию на 26 марта в Украине за сутки привито 18 738 тыс. человек, всего вакцинировано 174 324 тыс. человек.