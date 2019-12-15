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Почему глинтвейн красный

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Почему глинтвейн красный
В чем польза глинтвейна. Фото: ukrhealth.net.

Глинтвейн содержит большое количество витаминов и минералов. Напиток в умеренных количествах полезен организме. Врачи розмопвилы, чем глинтвейн полезен.

В зимнее время года организм требует больше витаминов и минералов, которые можно получить из самых разных источников. При этом глинтвейн достаточно неплохая альтернатива в холодные вечера. Существует большое количество рецептов напитка, что позволяет приготовить его по своему вкусу, передает ukrhealth.

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Врачи рассказали, что глинтвейн положительно влияет на сосуды, расширяя их и стимулируя кровообращение. Кроме этого, во многих добавках присутствуют антисептические вещества. В частности ето корица и бадьян. Он хорошо согревает после длительного пребывания на холоде.

И все же есть и противопоказания. Глинтвейн - алкогольный напиток, поэтому злоупотреблять им нельзя. Противопоказан напиток при высокой температуре и при вирусных заболеваниях. В таком случае можно заменить вино виноградным соком.

В одном из центральных районов Тернопольской области в остром заболевании ребенка врачи узнали симптомы сибирской язвы.Об этом со ссылкой на Тернопольский областной лабораторный центр МЗ.

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