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среда, 23 февраля 2022 16:14

По сети разгоняют "приказ" Минздрава об эвакуации из больниц - Ляшко отреагировал

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По сети разгоняют &quot;приказ&quot; Минздрава об эвакуации из больниц - Ляшко отреагировал
Учреждения здравоохранения в Украине работают в штатном режиме - Ляшко. Фото: Минздрав Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко опроверг информацию об утвержденных мерах по эвакуации в лечебных заведениях Киева и других городов.

Распространенный в сети якобы приказ Минздрава с подписью Ляшко фейковый, написал министр в Facebook.

"Распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения за вроде бы моей подписью по утвержденным мерам по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Подчеркиваю. Все содержание вымышленного приказа фейково", - сообщил Ляшко.

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Он подчеркнул, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.

Ляшко просят следить за информацией Минздрава только на их официальных страницах.

Действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства здравоохранения. Он – по ссылке.

Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве. Гражданам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. С таким обращением к украинцам выступила Служба безопасности Украины.

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Дата
23
февраля

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