Питает мозг и улучшает работу сердца: рассказали о пользе льняного масла

Льняное масло препятствует образованию тромбов и питает мозг

9 тысяч лет назад лен ценили больше золота. Он и оденет, и накормит", – так говорили о нем наши предки. Из стебля делали ткань, а из семян – масло. Оно было и едой, и лекарствами. Так называемыми "золотыми каплями" лечили сердце, запоры, изжогу и прочие болезни. Древние египтяне широко использовали льняное масло в косметологии, чтобы сохранить красоту и молодость кожи. А сегодня мы уже точно знаем за счет каких компонентов оно полезно. Об этом рассказывает диетолог Светлана Фус.

⁣⁣"Льняное масло – ценный источник незаменимой альфа-линоленовой жирной кислоты (АЛК), относящейся к группе полиненасыщенных омега-3 жирных кислот.

Омега-3 участвует в формировании клеточных мембран (в том числе яйцеклеток и сперматозоидов). При достаточной концентрации в организме молекулы полиненасыщенных жирных кислот встраиваются в мембрану клетки, делая её более стабильной и улучшая транспорт некоторых питательных веществ в клетку и из неё.⠀Омега-з⠀помогают восстановить⠀овуляцию, а значит,⠀увеличивают шансы на беременность.⁣⁣⠀

Омега 3 жирные кислоты обладают еще одним удивительным свойством – они способствуют ослаблению предменструального синдрома. Если у женщины болезненные месячные,⠀ей необходимо следить, чтобы⠀в пищу регулярно попадали продукты, содержащие Омега-3.⠀

⁣⁣Начните употреблять продукты их содержащие до наступления месячных – недомогания и болезненные состояния проявятся гораздо мягче.⁣⁣⠀

Льняное масло часто называют "трубочистом"⠀организма. Оно препятствует образованию тромбов. Тем самым, уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний. Проведенные научные исследования показали, что Омега-3 способствуют более эффективной работе головного мозга, формированию и полноценному развитию тканей мозга и стимулируют умственное развитие.⁣⁣⠀

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики назвали лучшие продукты для здоровья сердца

Если употреблять в день в составе еды одну столовую ложку льняного масла холодного отжима, можно получить практически большую половину суточной дозы⠀этих двух кислот. Остальное, не преобразованное количество альфа-линоленовой кислоты откладывается в депо, откуда, по мере надобности используется для дальнейшего синтеза этих кислот. Но процесс преобразования не у всех людей идет с одинаковой эффективностью", - поделилась диетолог.

Семена льна, тыквы и подсолнечника поддерживают здоровый сон за высокого уровня триптофана. Без него не может производиться достаточно серотонина и мелатонина.