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среда, 20 октября 2021 12:53

Pfizer снижает риск госпитализации детей и подростков на 93% - исследование

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Pfizer снижает риск госпитализации детей и подростков на 93% - исследование
Исследования проводили в период с июня по сентябрь. Фото: pixabay.com

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech на 93% эффективна в предотвращении госпитализации детей и подростков в возрасте 12-18 лет.

Эксперты изучили данные 179 пациентов из 19 детских больниц, говорится в исследовании Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, передает The Guardian.

"97% участников исследования не были вакцинированы, около 16% из них нуждались в аппаратах жизнеобеспечения. Результаты подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи от тяжелого течения коронавируса", - говорится в сообщении.

Исследование проводили в период с июня по сентябрь, когда штамм вируса Delta был самым распространенным. Сейчас разрешение на применение Covid-вакцины производства Pfizer/BioNTech действует для людей от 12 лет.

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Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech направили в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на применение своей Covid-вакцины для детей в возрасте от пяти лет. Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуют бустерные дозы Covid-вакцинами Pfizer и Moderna. Третью дозу препаратов следует вводить через 28 дней после второй. В то же время нет прямых доказательств, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от Covid-19. Ожидается, что бустерная доза повысит защиту по крайней мере у некоторых пациентов.

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