Pfizer планирует упростить условия хранения вакцины

Компании Pfizer Inc/BioNTech подали запрос в Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами - FDA - на изменение условий хранения вакцины от коронавируса.
Ведомство хочет его поддержать, сообщает Reuters.
Препарат собираются держать при стандартных температурах морозильной камеры вместо ультрахолодных условий.
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В будущем это позволит хранить ее в обычных морозильных камерах в аптеках.
FDA вскоре должен изменить инструкцию по использованию вакцины, которую позволила применять в декабре при условии ее хранения при температуре от -60...80ºС.
США планируют помочь Украине распределить первые 117 тыс. доз вакцин против коронавируса производства Pfizer. В частности США предоставят холодильники для хранения препарата.
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