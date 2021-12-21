Первый инфицированный в Украине Omicron выздоровел: он был вакцинирован

Первый и пока единственный украинец, у которого диагностирован штамм коронавируса Omicron, получил отрицательный результат ПЦР-теста.
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин на брифинге 21 декабря.
Он рассказал, какое сейчас состояние первого зараженного Omicron в Украине.
"По поводуOmicron, выявленного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сказал Кузин.
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18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом.
За прошлые сутки, 20 декабря, в Украине выявили 6029 новых случаев коронавируса. Из них детей – 390, медработников – 180. Умерло 346 больных. Выздоровели 18 850 человек.
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