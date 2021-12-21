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вторник, 21 декабря 2021 11:21

Первый инфицированный в Украине Omicron выздоровел: он был вакцинирован

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Первый инфицированный в Украине Omicron выздоровел: он был вакцинирован
В Украине первый зараженный штаммом Omicron уже выздоровел. Фото: pixabay.com

Первый и пока единственный украинец, у которого диагностирован штамм коронавируса Omicron, получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин на брифинге 21 декабря.

Он рассказал, какое сейчас состояние первого зараженного Omicron в Украине.

"По поводуOmicron, выявленного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сказал Кузин.

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18 декабря в Украине был зафиксирован первый случай штамма Omicron. Пациент, у которого обнаружили штамм, раньше уже болел коронавирусом.

За прошлые сутки, 20 декабря, в Украине выявили 6029 новых случаев коронавируса. Из них детей – 390, медработников – 180. Умерло 346 больных. Выздоровели 18 850 человек.

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Дата
21
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